Matteo Bassetti è stato minacciato da un no-vax che avrebbe denunciato alle forze dell’ordine. L’uomo lo avrebbe inseguito.

Un’altra brutta disavventura per Matteo Bassetti: dopo la pioggia di minacce ricevuta tramite social è stato inseguito da un no-vax, che gli avrebbe urlato contro “ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare”. L’uomo sarebbe stato denunciato dall’infettivologo, che già nei mesi scorsi era stato messo sotto sorveglianza attiva per via di episodi simili.

“Vengo minacciato da dicembre, da quando è uscito il vaccino: prima lettere anonime, poi minacce per telefono in clinica e all’hotel di mia moglie, è un continuo”, ha dichiarato Bassetti all’Ansa, e ancora: “Chiedo la tutela dello Stato nei confronti delle persone che minacciano, vorrei che lo Stato punisse queste persone. Non voglio scorte, voglio che lo Stato punisca le persone che minacciano”.

Matteo Bassetti

Matteo Bassetti inseguito e minacciato da un no-vax

Un uomo di 46 anni, fervente no-vax, avrebbe inseguito e minacciato l’infettivologo Matteo Bassetti, diventato un volto noto del piccolo schermo durante l’emergenza Coronavirus. Stando a quanto riporta l’Ansa l’accaduto sarebbe stata denunciato dallo stesso Bassetti, che già nei mesi scorsi si era sfogato per episodi simili ai danni suoi e a quelli di sua moglie. Nella giornata del 30 agosto un episodio simile è accaduto ad un cronista di Repubblica, che era stato aggredito con violenza durante un corteo no-vax in centro (quindici i giorni di prognosi per i colpi ricevuti).

La scorta

Nei mesi scorsi Bassetti era stato messo sotto scorta proprio per via degli episodi di questo tipo capitati ai suoi danni. Lui stesso aveva confessato di aver ricevuto messaggi minatori e di avere il sospetto di essere inseguito sul luogo di lavoro o nei pressi della sua abitazione. “Da quando si è iniziato a parlare di vaccini, più o meno dallo scorso dicembre, sono diventato il capro espiatorio di quanti sono contro la campagna vaccinale e, quindi, spesso quando le cose non vanno e c’è da prendersela con qualcuno, mi attaccano ferocemente: è inaccettabile”, aveva dichiarato al Corriere della Sera.