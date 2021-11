Cosa c’è da sapere sulle tinte in allattamento? E durante la gravidanza? Vediamo quali sono le indicazioni da rispettare.

In allattamento è normale porsi tanti dubbi sull’alimentazione più adeguata, sull’assunzione di farmaci e sul proprio stile di vita. Tra questi un altro interrogativo che può sorgere riguarda le tinte in allattamento. Le tinture per capelli sono consentite o è meglio rimandarle per tutto il periodo in cui si allatta?

Tinta in allattamento: sì o no?

Durante la gravidanza e l’allattamento al seno tra le domande più comuni poste dalle mamme ci sono quelle che riguardano i trattamenti per i capelli. Le risposte ci arrivano dall’associazione American Pregnancy. Attualmente le sostanze presenti all’interno delle tinture per capelli (sia semipermanente che permanente) sono sicure da usare anche durante la gravidanza.

tintura capelli

È necessario sapere che solo una quantità ridotta di queste sostanze viene assorbita dalla pelle, di conseguenza la probabilità che queste sostanze raggiungano il feto durante la gravidanza è minima. In ogni caso è bene sapere che alcuni medici suggeriscono di aspettare fino al secondo o terzo trimestre di gravidanza, evitando quindi i primi mesi. E cosa succede, invece, durante l’allattamento? Anche in questo caso siamo difronte a una situazione analoga. Le sostanze che vengono assorbite dalla pelle passano in piccola parte nel sangue, per questo la possibilità che arrivino nel latte è da considerarsi improbabile.

Tintura capelli in allattamento

In ogni caso per chi non si sentisse sicura nell’utilizzare le classiche tinture per capelli, l’American Pregnancy Association suggerisce di optare per meches o colpi di sole, o comunque trattamenti che non vengono applicati direttamente a contatto con il cuoio capelluto. Un’altra soluzione ancora può essere quella di optare per delle tinture naturali come l’henné. Nel caso di tinture fai da te è bene inoltre ricordare alcuni accorgimenti, come mettersi sempre i guanti durante l’applicazione e rispettare i tempi indicati nelle istruzioni.

