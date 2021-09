Tina Cipollari è già sul piede di battaglia e nello studio di Uomini e Donne insulta Gemma Gaglani per essersi rifatta il seno a 71 anni.

Uomini e Donne è appena iniziato e come volevasi dimostrare, gli insulti tra Tina Cipollari e Gemma Galani sono già cominciati. In studio, Maria De Filippi ha appena mostrato l’intervento al seno che Gemma Galani ha fatto questa estate e Tina attacca la dama over con le unghie e con i denti.

Primi insulti di Tina a Gemma Galgani per l’intervento al seno

“Adesso sarà così irresistibile perchè ha quei palloni davanti?” Tina Cipollari si infuria in studio dopo aver appreso che Gemma Galani si è fatta un intervento al seno. Secondo l’opinionista rifarsi il seno non sarebbe appropriato per l’età, che la Cipollari rimarca aumentando di un anno, 72. “Un corpo decadente” così definisce l’aspetto di Gemma ma c’è chi in studio prova a difenderla: “L’importante è sentirsi bene con se stessi” dice Kerry, ma l’opinionista si infuria ancora di più e non ne vuole sapere. Intanto, in studio il video della trasformazione di Gemma continua e la dama guardandosi allo specchio si emoziona.