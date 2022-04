TikTok ha lanciato una nuova moda: parlare in corsivo. Cosa significa e come si fa? Vediamo come il trend ha coinvolto anche la musica.

Da qualche tempo a questa parte, TikTok è diventato il social più gettonato. Lo utilizzano giovani e meno giovani e alcuni filmati sono davvero esilaranti. Tra le tante cose, sulla piattaforma è nata la moda del parlare in corsivo: che cosa significa? Scopriamolo insieme e vediamo come si fa e perché ha coinvolto anche il mondo della musica.

TikTok: cosa significa parlare in corsivo?

TikTok parla in corsivo: questa frase la si sente spesso, ma quanti non utilizzano il social faticano a comprenderne il significato. Stando a quanto si coglie dal web, questo modo di dire va ad indicare un gergo particolare, nato ovviamente per caso sulla piattaforma. Nello specifico, sembra che quanti parlano in corsivo utilizzino uno slang prettamente milanese. Questo significa che coloro che fanno video con l’hashtag #corsivo – che ad oggi conta 14 milioni di views – contraggono i muscoli facciali in modo da far uscire dalla loro bocca suoni piuttosto chiusi.

Il trend parlare in corsivo sembra essere nato nel lontano 2009, quando il comico di Baltimora @TRACKDROPPA pubblicò un tweet particolare: “Voice so smooth its like I’m singing in cursive“. Non si sa bene a cosa si riferisse il post, sta di fatto che il corsivo ha fatto il suo ingresso nel mondo virtuale prima e in quello musicale poi. Qualcun altro sostiene che la moda sia nata dalla frase milanese “amïo apë?“, che letteralmente significa amore aperitivo?. Da una semplice frase, quindi, è nato un nuovo linguaggio.

Da TikTok al mondo della musica

La moda del parlare in corsivo non si è limitata a TikTok, ma si è estesa anche nel mondo della musica. Sono diversi i cantanti, specialmente quelli di ultima generazione, che si sono lasciati conquistare da questo trend. Da Blanco a Rkomi, passando per Madame, Yuman, Tha Supreme e Selena Gomez: sia in Italia che all’estero lo slang sembra essere sempre più in voga.

Riproduzione riservata © 2022 - DG