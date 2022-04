Come farsi pagare da TikTok? Vediamo quali sono le tecniche e i consigli per monetizzare sul social che conquista tutti, giovani e non.

TikTok può davvero diventare un lavoro? La risposta, soprattutto negli ultimi tempi, è senz’altro affermativa. Ovviamente, il tiktoker provetto deve essere stato bravo ad attirare l’attenzione e, di conseguenza, a monetizzare con il proprio account. Vediamo quali sono le tecniche e le strategie per intascare qualche soldino dal popolare social network.

Come farsi pagare da TikTok?

Farsi pagare da TikTok non è difficile, a patto che si abbiano determinati requisiti o, almeno, una certa inventiva. Per guadagnare sul famoso social network ci sono diverse strade, alcune considerate dirette e altre indirette. Senza ombra di dubbio, il primo modo per intascare qualche soldino sono le live, ovvero le dirette. Le possono fare, però, soltanto coloro che hanno più di 1000 follower e almeno 18 anni. E’ bene sottolineare che anche i soggetti tra i 16 e i 18 anni possono avviare una live, ma soltanto con l’autorizzazione dei genitori. Dov’è il guadagno? Semplice: si inizia una diretta tramite il programma TikTok Live Stream e si ottengono dei regali virtuali. Questi ultimi vengono acquistati dagli utenti con l’utilizzo di monete interne alla piattaforma, che ovviamente sono state comprate con soldi veri.

I regali, poi, si trasformano in diamanti, che il tiktoker può convertire e incassare. E’ bene sottolineare che il valore di questi soldi non è fisso, ma generalmente un diamante equivale a circa 1 euro. In alternativa, ci sono i rubini, che si ottengono invitando amici ad iscriversi a TikTok oppure visualizzando o pubblicando un tot di video. Solitamente, i rubini corrispondono a circa 1 centesimo.

Distinguersi dagli altri è la prima regola

Così come accade su Instagram o su Facebook, anche su TikTok coloro che hanno un certo seguito attirano l’attenzione delle aziende. Questo significa che, in cambio di sponsorizzazioni ed eventuali acquisti da parte dei seguaci, si ottengono dei bei soldini. Se questa è la vostra intenzione, ricordatevi che distinguersi dalla massa è la prima regola. Potete sbirciare i canali dei vostri colleghi tiktoker e prendere qualche spunto, ma imitarli è vietato. Lo scopo, infatti, non è diventare un clone, ma avere una marcia in più.

Infine, non dimenticate che TikTok mette a disposizione degli utenti che hanno un seguito importante il Creator Marketplace, ovvero una piattaforma ufficiale per il matchmaking tra tiktoker e aziende interessate alla sponsorizzazione sul social.

Riproduzione riservata © 2022 - DG