Una canzone ha contribuito alla diffusione dell’acronimo BAE pure in Italia. Si tratta di una dedica riservata solo a una persona speciale.

Presumibilmente se siete atterrati qui avete già letto da qualche parte il termine BAE e intendete conoscerne una volta per tutte il significato preciso. Composto da tre lettere, da un po’ di tempo – più o meno a partire dal 2013-2014 – ha spopolato sul web e nei testi di celebri canzoni. La parola, ve lo diciamo subito, va esattamente pronunciata come il verso della pecora. Tuttavia, non ha alcuna pertinenza con la specie ovina. È giusto un caso che il suono sia identico. Gli animali in generale non vanno presi niente affatto in considerazione. Invece, il vocabolo vuol dire qualcosa di romantico e adesso ve lo spiegheremo.

Origine: da Before Anyone Else, cioè prima di chiunque altro.

da Before Anyone Else, cioè prima di chiunque altro. Dove viene usato: per indicare una persona che ha la priorità nella propria vita.

per indicare una persona che ha la priorità nella propria vita. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di BAE

coppia amore abbraccio

Letteralmente sta per Before Anyone Else, ovverosia Prima di chiunque altro. Com’è facile desumere, si tratta dell’ennesima sigla presa in prestito dagli inglesi che ormai ha preso ampiamente piede pure nella nostra penisola. La si utilizza nei messaggi al telefono, in un commento sui social o magari in una dedica. È una sorta di abbreviazione di Girlfriend o Boyfriend, cioè fidanzata o fidanzato, ma non necessariamente.

Difatti, può essere rivolta pure a un amico molto, molto stretto, una persona nei cui confronti si ripone il massimo affetto. Del resto, è una dichiarazione importanza e sta a evidenziare quanto il benessere e la felicità del soggetto in questione rappresenti una priorità. L’espressione è diventata di ampio ricorso a livello globale grazie alla canzone Come Get It Bae di Pharrell Williams e Miley Cyrus.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Piccola, sei tu la mia BAE”.

“Non dimenticarlo mai: qualsiasi cosa succeda rimarrai sempre tu la mia BAE”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG