A poche ore dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, Tiffany Trump ha annunciato le sue nozze con il milionario libanese Michael Boulos.

Mentre Donald Trump ha fatto i bagagli per lasciare definitivamente la Casa bianca, sua figlia Tiffany (unica nata dal secondo matrimonio tra Donald Trump e la seconda moglie Marla Maples) ha annunciato che il fidanzato, Michael Boulos, le ha fatto la fatidica proposta di nozze. Tiffany ha dato la notizia con un post via social dove si è detta eccitata per questo nuovo capitolo della sua vita, mentre Boulos ha condiviso il suo post definendola “l’amore della mia vita”.

Tiffany Trump si sposa: l’annuncio via social

Mentre suo padre Donald Trump ha rinunciato (dopo grande clamore e altrettante polemiche) al titolo di Presidente di Stati Uniti, Tiffany Trump ha annunciato che sposerà il fidanzato libanese (e milionario) Michael Boulos. La proposta di nozze sarebbe avvenuta proprio tra le pareti della Casa Bianca, mentre Donald Trump e il suo entourage preparavano “i bagagli” in vista dell’insediamento di Joe Biden.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiffanytrump/

Tiffany Trump è l’unica figlia che l’ex Presidente ha avuto insieme alla sua ex moglie, Marla Maples (Donald Trump si è sposato in tutto 3 volte e ha avuto 5 figli).

La vita privata di Tiffany

Tiffany Trump è nata il 13 ottobre del 1993 e sui social si definisce “modella e personalità americana”. Lei e il suo fidanzato si sono conosciuti nel 2018 durante una vacanza in Grecia, e da allora sono inseparabili. Michael Boulos, di origini libanesi, è nato in Texas e studia Economia e finanza a Londra. La coppia non aveva fatto segreto di avere intenzioni serie, e già un anno fa i due avevano posato insieme alla Casa Bianca per le foto di rito durante le feste di Natale insieme a Donald Trump e alla moglie Melania.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiffanytrump/