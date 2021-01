L’attrice Lina Sastri ha dedicato un commovente messaggio a suo fratello, scomparso a seguito della sua dura battaglia contro il Coronavirus.

Anche l’attrice Lina Sastri è stata colpita da un tragico lutto a causa di Covid-19: suo fratello Carmine è scomparso proprio a causa della malattia. Il fratello dell’attrice era proprietario di un ristorante a Napoli, e la sua perdita ha colpito molti dei suoi amici e colleghi. L’attrice gli ha dedicato un commovente messaggio via social: “Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto. Ma Carmine non può morire. È indimenticabile.

Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico. (…)”.

Lina Sastri: morto il fratello

L’attrice Lina Sastri ha annunciato via social di aver perso il suo adorato fratello Carmine, proprietario di un rinomato ristorante a Napoli. Sui social l’attrice ha espresso tutto il suo dolore dedicando splendide parole al fratello e in tanti, tra amici e colleghi, le hanno manifestato la loro solidarietà difronte a questo tragico lutto. Tra loro anche Vittoria Schisano (attrice ed ex volto di Ballando con le Stelle) e Nina Soldano.

Lina Sastri

Il fratello della Sastri era ricoverato in ospedale a causa dei sintomi del Coronavirus che, ha fatto sapere l’attrice, non gli avrebbe lasciato scampo. “Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà. Ogni rischiosa azione lo ricorderà. E creerà un ristorante in cielo. Carmine non può morire. È indimenticabile”, ha scritto l’attrice nel suo commovente post dedicato al fratello.

I lutti dei vip a causa del Coronavirus

Lina Sastri non è l’unico volto noto ad aver perso uno dei suoi cari a causa del Coronavirus. Appena qualche mese fa Iva Zanicchi, ricoverata per via dei sintomi del virus, ha annunciato di aver perso il suo adorato fratello proprio a causa della malattia. Sempre a causa di Covid-19 anche Valerio Scanu ha perso suo padre.