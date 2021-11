Tiffany, il brand più chic ed elegante incontra lo stile sbatter di Supreme: nasce una collezione iconica e casual chic.

Chi lo avrebbe mai detto che il brand dei gioielli di lusso più desiderato di sempre, storico per eccellenza, come Tiffany avrebbe trovato una comunione di stile insieme a Supreme, brand di successo nato come marca d’abbigliamento skater. Eppure detto fatto, entrambi i brand hanno annunciato sui loro profili questa partnership esclusiva, che ha dato vita ad una collezione limitata, pensata per rendere accessibile le creazioni Tiffany & Co. anche a chi sogna quei gioielli iconici da sempre ma non può permetterseli.

Tiffany x Supreme: una collezione preziosa ma dall’appeal sportivo

L’incontro tra i brand sottolinea la strategia di Tiffany, sempre più mirata, dopo l’acquisizione da parte di LVMH, a far parlare di sé inaugurando progetti nuovi e di tendenza non solo con celebrity ma anche con brand contemporanei, dando vita ad un’immagine del brand decisamente nuova. Passare per Supreme era quasi d’obbligo, realizzando una collezione che mette in risalto il legame possibile e segreto che da sempre sussiste tra la cultura streetwear e i gioielli di lusso. Supreme non è nuova a collaborazioni con alte firme, se consideriamo già quelle con Louis Vuitton, Emilio Pucci e Jean Paul Gaultier.

La linea realizzata in argento sterling si ispira al design iconico di una collezione Tiffany & Co. che risale agli anni ’60, la Return to Tiffany, che diventa Return to Supreme, che comprende gioielli e accessori. Il primo pezzo della collezione presentato sui social di Supreme e che ha ufficializzato la collaborazione tra i due brand è stata la collana di perle coltivate con acqua dolce con etichetta in argento. Abbinata ad una semplice t-shirt bianca, l’accessorio mostra la versatilità e l’allure sporty-chic che caratterizza questa collezione, pensata per tutti.

I pezzi della collezione Return to Supreme: quali sono, dove acquistarla e quanto costa

Oltre alla collana con le perle, già iconica, la collezione è composta anche da un braccialetto composto di stelle, un set di orecchini a forma di cuore e due portachiavi, uno con una targhetta e un altro con un ciondolo a forma di chiave, con all’interno una lama. Particolare anche la t-shirt Box Logo che sostituisce all’iconico rosso l’iconico Blue Tiffany.

Rilasciata ufficialmente l’11 Novembre, i prezzi partono dai 58 euro per la t-shirt, 340 euro per gli orecchini e il portachiavi semplice, 500 euro per il portachiavi con la lama, 480 euro per il bracciale e la collana una argento. Il prezzo più alto quello di 1350 euro per la collana con le perle. Dove acquistare questa collezione sporty-chic? Al momento non è acquistabile online, ma è necessario recarsi presso i negozi ufficiali Tiffany & Co e Supreme, presenti in Italia entrambi a Milano.