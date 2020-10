Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington sono le protagoniste di The Supermodels: la docu-serie di Apple TV +.

The Supermodels: è questo il nuovo progetto che Apple TV + si appresta a lanciare sulla propria piattaforma streaming. Si tratta di una docu-serie basata sulle top model che negli anni ’80 e ’90 hanno conquistato la scene internazionale e non solamente le passerelle delle varie sfilate di moda. Un progetto importante su cui la piattaforma streaming di Cupertino punta molto, considerato che come regista è stata scelta Barbara Kopple, vincitrice di due Premi Oscar grazie ai documentari Harlan County e American Dream.

The Supermodels: il cast della serie TV

Ma chi saranno le top model protagonista della serie TV? La risposta è quasi scontata: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington.

Naomi Campbell

“Io e le mie sorelle Christy, Linda, Cindy siamo estremamente entusiaste di condividere la nostra storia. Ci auguriamo che il nostro viaggio visto nella docuserie incoraggerà, motiverà e ispirerà i giovani di tutto il mondo” ha scritto Naomi Campbell su Instagram annunciando The Supermodels.

“Abbiamo in programma di esplorare le personalità dinamiche e i cambiamenti nei media e nella cultura che hanno contribuito a plasmare e definire questa era iconica” ha aggiunto Cindy Crawford.

“Mi piacerebbe che le persone vedessero questo come una celebrazione non solo delle nostre storie individuali, ma anche del potere dell’amicizia, dei sogni e della perseveranza” ha invece commentato Linda Evangelista.

The Supermodels: la trama della serie TV

The Supermodels inizia nella New York degli anni ’80, quando le quattro protagonista Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington si ritrovano insieme per la prima volta.

Da quel momento è iniziata la loro incredibile carriera, con il loro prestigio che è ben presto diventato anche superiore rispetto a quello dei marchi per cui sfilavano. La storia delle quattro top model raccontata nella serie TV arriva fino ai giorni nostri.