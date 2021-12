The Resident 5 approda in streaming, ma con importanti cambiamenti nel cast. Ecco tutte le info sui nuovi episodi del medical drama.

Pur perdendo uno dei suoi protagonisti, il medical drama The Resident è stato confermato per una quinta stagione. Lo show televisivo, proposto in chiaro su Rai Due fino alla S3, continua con nuovi episodi pure in Italia. Da mercoledì 24 novembre Disney+ propone le 23 puntate, una a settimana, a due mesi di distanza dagli Stati Uniti. Senza volervi anticipare tutto e subito andiamo a scoprire qualche dettaglio sulla trama, chi sono i componenti del cast principale confermati (ma soprattutto la pesante assenza) e ogni altra informazione circa The Resident 5.

The Resident 5: la trama

A fare da sfondo alla S5 è, al solito, il Chastain Memorial Hospital di Atlanta, dove il personale sanitario in servizio affronta nuove sfide e problemi sia in corsia che nel loro privato. Il dottor Conrad Hawkins e l’infermiera Nicolette Nevin convolano a nozze, in una cerimonia intima e da sogno, consolidando un legame già forte. Il Dr. Randolph Bell deve vedersela con i fantasmi del passato per rincontrare il suo ex figliastro, il rinomato chirurgo plastico Jake Wong. Tenta di aggiungerlo in squadra per aumentare il numero di interventi effettuati da un’equipe di livello mondiale e, intanto, prova a ricucire lo strappo personale avvenuto in passato.

Fonte foto: https://www.facebook.com/TheResidentonFOX/

Nel mentre, la stimata Dott.ssa Mina Okafor e il suo brillante mentore, AJ Austin, stringono un legame più strettoche mai. I due faticheranno a mantenere un rapporto professionale sul luogo di lavoro. La novità maggiore riguarda, tuttavia, il Chastain, sul punto di trasformarsi da un ospedale privato a uno pubblico. Agli operatori spetterà il compito di riportare il servizio di qualità un tempo offerto.

Il cast di The Resident 5

La clamorosa uscita di scena anticipatavi in apertura è rappresentata da Emily VanCamp (Nicolette Nevin), la quale, per ragioni non meglio chiarite, saluterà nelle primissime puntate della S5. Inoltre, si congederà Shaunette Renée Wilson con la sua Dott.ssa Mina Okafor. Per quanto riguarda, invece, Morris Chestnut e il Dr. Barrett Cain, essi avranno esclusivamente un ruolo ricorrente, anziché da regular.

Confermatissimo è, invece, Matt Czuchry nei panni del Dr. Conrad Hawkins, uno dei pilastri della squadra di lavoro, composta, ancora una volta, anche da: Manish Dayal (Dr. Devon Pravesh); Tasso Fieldman (nella parte di Irving Feldman); Bruce Greenwood (Dr. Randolph Bell); Jane Leeves (Dott.ssa Kitt Voss); Malcolm-Jamal Warner (Dr. AJ Austin). Non mancheranno neppure le new entry della S4 Conrad Ricamora e Leela Devi, che prestano rispettivamente i volti al Dr. Jake Wong e alla specializzanda Leela Devi.

Lo spettacolo, una produzione della 20th Century Fox Television, conta sul supporto dei seguenti executive producer: Oly Obst; Phillip Noyce; Rob Corn; David Boorstein; Antoine Fuqua; Amy Holden Jones; Todd Harthan.

The Resident 5: trailer

Il teaser trailer della season 5 è disponibile unicamente in lingua inglese. Riportiamo qui sotto il filmato:

