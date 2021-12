Nelle ultime ore Delia Duran ha pubblicato delle storie su Instagram in cui è chiaramente delusa dal suo compagno Alex Belli, Alfonso Signorini rivela che la modella entrerà di nuovo al GF per vendicarsi.

Delia Duran è entrata da pochi giorni nella Casa del GF Vip per chiarire con suo marito Alex Belli. I due si sono riappacificati con la promessa che l’attore si sarebbe vissuto l’amicizia con Soleil senza mancare di rispetto alla moglie. A poche ore però da quella promessa, tra Belli e Soleil scatta un bacio appassionato ma sempre “cinematografico”. Delia non ci sta e tornerà per vendicarsi.

Le dichiarazioni di Delia Duran su Instagram e le foto per vendetta

“Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole!! Not comment“. Dopo questo commento di Delia Duran palesemente rivolto al rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, la modella venezuelana posta un commento di Guenda Goria che mostra solidarietà a Delia.

“Dopo 24 ore che Delia è entrata nella Casa e lo ha pregato di fare meno lui ha continuato come se nulla fosse. Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore, le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata.

Trovo non stia proteggendo la donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire. Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso.” Questo il post della Goria che Delia ha inserito tra le sue storie.

La modella, come anticipato da Alfonso Signorini, tornerà al GF Vip 6 per vendicarsi. Sembra che la vendetta di cui parla il conduttore siano delle foto di Delia in atteggiamenti “intimi” con un altro uomo. Come la prenderà Alex?

