Ecco le prime indiscrezioni su cosa accadrà oggi, nella puntata di Uomini e Donne: grandi sorprese per Andrea Nicole, mentre Roberta fatica a portare avanti il trono.

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, la puntata di oggi a Uomini e Donne sarà ricca si suspense. Gemma Galgani tornerà a collegarsi da casa, mentre Andrea Nicole riceverà una bellissima sorpresa da Alessandro. Per Roberta cosa succederà con Luca? Ecco le anticipazioni della puntata.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, Gemma Galgani tornerà in collegamento da casa per via del Covid-19. La dama è in buona salute e non vede l’ora di tornare in studio. Per il trono classico, protagonista sarà Andrea Nicole che riceverà una sorpresa da Alessandro. Il corteggiatore infatti, le presenterà i suoi genitori e le farà vivere momenti molto toccanti. Complice l’emozione del momento e la loro complicità i due si scambieranno un bacio appassionato. La tronista uscirà anche con Ciprian, con cui ci sarà nuovamente un bacio. Roberta invece si troverà in difficoltà. Luca non si è presentato in esterna dopo aver visto un bacio con Samuele e non sembra voler tornare. Cosa farà la tronista? Nessuna novità per Matteo Ranieri che continua le sue prime uscite con le nuove corteggiatrici.

