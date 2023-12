Qual è il significato di Thank God It’s Christmas dei Queen? La canzone è un inno al Natale, festività che Freddie Mercury amava tantissimo.

Così come tanti altri artisti, anche i Queen hanno dedicato una canzone al Natale. Si intitola Thank God It’s Christmas e ha un testo molto intimo, che può essere letto quasi come una preghiera. Vediamo il significato e il testo del brano.

Thank God It’s Christmas dei Queen: il significato della canzone

Uscita sul finire del 1984, Thank God It’s Christmas è la canzone con cui i Queen hanno voluto celebrare il Natale, festività molto amata dal leader Freddie Mercury. Scritto da Brian May e Roger Taylor, il brano, essendo diverso rispetto al solito stile della band, ha impiegato qualche mese per essere apprezzato dai fan. Si tratta di un inno al Natale, visto come un giorno di festa in cui le tristezze dell’anno passato devono essere accantonate.

“Oh my friend it’s been

A long hard year

But now it’s Christmas.

(Oh amico mio è stato

un anno lungo e difficile

ma adesso è Natale)“.

Thank God It’s Christmas – tradotto Grazie a Dio è Natale – invita ad apprezzare il 25 dicembre come se fosse un momento di vacanza dopo un anno difficile.

“My friend the world will share

This special night

Because it’s Christmas.

(I miei amici, il mondo

trascorreranno assieme questa notte speciale

perché è Natale)“.

Freddie Mercury amava tantissimo il Natale e non accettava che qualcuno dei suoi amici potesse trascorrerlo in completa solitudine. E’ per questo che il 25 dicembre le porte della sua casa erano aperte a tutti. Non solo, il leader dei Queen adorava fare i regali, tanto che per l’occasione faceva un dono anche ai suoi gatti.

Ecco il video di Thank God It’s Christmas dei Queen:

Il testo della canzone natalizia dei Queen

“Oh my love we’ve had

Our share of tears

Oh my friends we’ve had

Our hopes and fears.

(Oh amore mio abbiamo avuto

tante lacrime condivise

oh amici miei, abbiamo avuto

le nostre speranze e le nostre paure)”…

Continua per il testo integrale