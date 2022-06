Dettagli fluo, stampe animalier e texture brillanti: la nuova collezione mare Tezenis è un’esplosione di colori e trend

Ancora una volta Tezenis si affida alla vivacità di Giulia De Lellis per raccontare e lanciare una collezione moda mare 2022 che resta fedele alla linea dello scorso anno, ma dalla selezione ancora più variegata. La stampa animalier è indiscussa protagonista, ma torna anche la texture glitterata dello scorso anno, enfatizzata nella nuance arancio, e il bikini personalizzato, perfettamente calzante e comodo secondo la propria silhouette è la tendenza di quest’estate. Da non sottovalutare anche il bikini top, che gioca ad essere una perfetta combo costume+copricostume, pratica e fresca.

Tezenis, costumi 2022: Triangolo, top o fascia, a ciascuna il suo bikini naturale o volume

Quest’anno Tezenis rivoluziona il concept del bikini, partendo dall’effetto desiderato: naturale o volume, sono i due filtri che potete utilizzare sul sito e sull’app per scegliere il costume più adatto alle vostre esigenze, perché chi ha detto che il bikini va riservato solo al mare? Con i party estivi, maglie effetto nude e trasparenze, possiamo utilizzarli anche come reggiseni da mostrare per un colorato look da sera.

– La collezione ancora una volta vede come special guest Giulia De Lellis che nella campagna mostra i due costumi chiave della collezione: il bikini con top a triangolo e slip incrociato in stampa animalier celeste e brillante, che farà innamorare persino chi non ama questa fantasia e il bikini in arancio brillante, il cui effetto luminoso rubato alla collezione dello scorso anno è un biglietto da visita per esaltare l’abbronzatura.

– Avvistati già lo scorso anno, i bikini crochet sono i modelli più raffinati che riprendono il color block bianco e multicolor che ruba la scena anche tra i copricostume, oppure ad effetto multicolor a strati: uno style amatissimo da chi ama l’effetto fatto a mano.

Bikini intero: una selezione essenziale ma dal dress code trendy

La collezione dei costumi interi è meno variegata ma less is more, ed infatti il risultato è una selezione di bikini interi perfetta sintesi del dress code in tendenza anche nell’abbigliamento, tanto che possiamo fare di questi costumi anche un perfetto body da sera. La voglia di brillare c’è quindi al sole ma anche alla luce della luna, con i modelli dalle stampa animalier in effetto metallizzato.

Per chi ama le stampe seventy sarà difficile resistere ai colorati bikini interi floreali o in stampa paisley, mentre dal momento che anche la catena e le cinture gioiello vicino ai jeans sono tornate di moda, perché non rivisitare l’accessorio in chiave plastica e pop per enfatizzare i cut out ai fianchi. Un imbarazzo della scelta che passa anche per i modelli arricciati e sostenibili dalle sfumature pastello.

