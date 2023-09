Attraverso i social Enrico Mentana ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Armando Sommajuolo, storico conduttore del TgLa7.

In queste ore in tanti, attraverso i social, stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di Armando Sommajuolo, giornalista e storico conduttore del TgLa7 che è mancato a 70 anni. Enrico Mentana ha voluto personalmente esprimere il suo dolore per la scomparsa dell’amico e collega e ha scritto sui social in suo onore:

“Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari.”

Lutto al TgLa7: il messaggio di Enrico Mentana

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Armando Sommajuolo, il giornalista che Enrico Mentana ha definito colonna portante del Tg La7. Il giornalista era nato a Roma il 12 gennaio 1953 e non sono note informazioni sulla sua vita privata o sulle cause del suo decesso.

Dopo diverse esperienze come giornalista e inviato, nel 2010 era entrato a far parte della redazione del TgLa7 e dal 2011 era diventato conduttore del telegiornale, divenendo noto ai telespettatori del piccolo schermo. Nel 2015 aveva annunciato il suo ritiro dalla conduzione del telegiornale e da, quel momento, non si conoscono ulteriori notizie sul suo conto.