Noemi Bocchi ha organizzato un piccolo party privato per il 47esimo compleanno del suo compagno, Francesco Totti.

Francesco Totti ha spento 47 candeline tra gli amici e gli affetti di sempre e per l’occasione la sua dolce metà, Noemi Bocchi, ha organizzato un party privato nel loro lussuoso attico a Roma. Alla festa hanno preso parte i tre figli dell’ex calciatore (Cristian, Chanel e Isabel), la madre Fiorella e il padre Riccardo.

Totti si è mostrato felice e rilassato durante i festeggiamenti (stando alle foto condivise da Noemi via social) e la sua stessa compagna ha scritto sui social: “Grazie a tutti voi per aver reso unico questo giorno! Ancora auguri amore mio”.

Francesco Totti

Francesco Totti: la festa di compleanno organizzata da Noemi

Francesco Totti ha sempre prediletto la semplicità delle cene in famiglia ai grandi eventi mondani, e lo sa bene Noemi Bocchi che, per il 47esimo compleanno dell’ex calciatore, ha organizzato una festa all’insegna dell’amicizia e degli affetti di sempre. Il piccolo party di compleanno si sarebbe svolto nell’attico che la coppia ha preso a Roma Nord e vi avrebbero partecipato anche la madre di Totti e suo fratello. Secondo indiscrezioni mamma Fiorella avrebbe stretto un buon legame con Noemi, che ormai fa coppia fissa con suo figlio da ben due anni.

Per Totti questo è stato infatti il secondo compleanno lontano da Ilary Blasi e in tanti si chiedono quali sviluppi riserverà il futuro ai due che, com’è noto, non si sono lasciati nel migliore dei modi.