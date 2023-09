Francesca Fagnani si è confessata senza filtri svelando un retroscena inaspettato sulla sua storia d’amore con Enrico Mentana.

Francesca Fagnani è legata da oltre 10 anni a Enrico Mentana e, pur avendo sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo, al settimanale Oggi ha finalmente svelato alcuni retroscena sugli inizi della loro storia d’amore. Oggi la conduttrice ha un ottimo rapporto anche con i figli che il direttore del TGLa7 ha avuto dalle sue precedenti unioni.

“Mi ha corteggiata molto a lungo. Almeno per un anno e mezzo”, ha affermato, aggiungendo anche che si sarebbero conosciuti in montagna grazie ad amici in comune, e ancora: “Non sempre c’è il colpo di fulmine. Alcune persone ti crescono dentro”.

Francesca Fagnani

Francesca Fagnani: la confessione su Enrico Mentana

Francesca Fagnani ha rotto il silenzio sulla sua relazione con il direttore Enrico Mentana con cui, da oltre 10 anni, vive la sua vita privata restando lontana dalle luci dei riflettori. A Oggi la conduttrice ha anche parlato del suo programma tv, Belve, e ha ammesso perché finora non si sarebbe stancata di intervistare personaggi famosi all’interno del suo show.

“Con Belve facciamo notizia, persino quando non abbiamo l’intervista: del rifiuto di Elly Schlein ne hanno parlato tutti i quotidiani. E l’hashtag Belve su TikTok ha circa 300 milioni di visualizzazioni”, ha ammesso. In tanti si chiedono quali saranno gli altri ospiti del suo show tv e, nelle ultime ore, sono circolate indiscrezioni in merito alla presenza di Fedez in una delle prossime puntate di Belve. Sarà vero?