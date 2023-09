Tiberio Timperi è affiancato da Anna Falchi e Flora Canto a I Fatti Vostri ma, secondo indiscrezioni, tra le due non correrebbe buon sangue.

Cosa succede nel dietro le quinte de I Fatti Vostri? Nella rubrica di Alberto Dandolo su Oggi si legge che Anna Falchi “non avrebbe fatto i salti di gioia per l’arrivo della moglie di Enrico Brignano. Come finirà?”.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, sui social, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Le due conduttrici, intanto, si sono guardate bene dal commentare le voci in circolazione sul loro conto.

Flora Canto

Anna Falchi e Flora Canto: il retroscena

Con la sua nuova squadra – composta da Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto – sembra che I Fatti Vostri abbia registrato discreti risultati in fatto di ascolti ma, secondo il settimanale Oggi, nel dietro le quinte dello show sarebbe emersa una malcelata antipatia tra le due colleghe Anna Falchi e Flora Canto. Sulla questione ovviamente non sono emerse conferme, ma in tanti si chiedono se le due si decideranno a rompere il silenzio in merito alla vicenda.

La prima puntata de I Fatti Vostri si è aperta invece con una gaffe da parte di Tiberio Timperi nei confronti di Anna Falchi, e l’episodio non ha mancato di suscitare l’ilarità del pubblico del programma. In quel caso la conduttrice non ha mancato di “gelare” il volto tv, lasciandogli intendere di aver commesso un errore e in tanti, sui social, hanno ironizzato sulla vicenda.