L’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, ha subito un intervento chirurgico al cuore ed ecco come si è mostrata ai suoi followers in rete.

Teresa Cilia ha conosciuto la notorietà grazie al celebre programma tv, Uomini e Donne. Prima ha preso parte alla formula “Ragazzi e ragazze” e successivamente si è seduta sull’ambito trono rosso del piccolo schermo dove ha trovato anche la sua anima gemella, Salvatore Di Carlo. Di recente la bella siciliana ha però dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico per risolvere un problema che la giovane ha fin dalla nascita. Vediamo come si è mostrata in rete e come sta adesso.

Teresa Cilia operata al cuore

La giovane di Ragusa, tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato tempo fa ai fan del web che si sarebbe dovuta presto sottoporre ad un delicato intervento al cuore che l’avrebbe poi costretta a stare immobile per circa dodici ore. Inoltre per via del Covid nessuno avrebbe potuto farle compagnia ma ecco come è andata l’operazione e come sta adesso Teresa Cilia.

“Grazie di vero cuore a tutti…” Ha scritto così l’ex tronista di Uomini e Donne attraverso il suo account Instagram. Qui la Cilia ha voluto condividere un selfie, direttamente dal letto dell’ospedale, per tranquillizzare il pubblico degli internauti “L’intervento è andato bene, grazie ancora per tutto l’affetto”.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo

Il pubblico si è appassionato alla storia d’amore di Teresa Cilia e Salvatore di Carlo durante il trono di lei a Uomini e Donne nel 2014. Entrambi provenienti dalla regione Sicilia e con un carattere forte, una volta finito il percorso nello studio televisivo di Maria De Filippi hanno poi preso parte anche all’edizione di Temptation Island salvo poi abbandonare il docu-reality dopo appena settimana. Nel 2016 Teresa e Salvatore si sono scambiati le promesse di amore eterno diventando ufficialmente marito e moglie.