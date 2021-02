Carolina Fachinetti, figlia di Ornella Muti, ha scritto un commovente messaggio dedicato al compagno Andrea Longhi, scomparso un anno fa a causa del cancro al cervello.

A un anno dalla scomparsa di Andrea Longhi Carolina Fachinetti, figlia di Ornella Muti, ha scritto un post commovente ricordando il compagno, padre dei suoi due bambini. Longhi lottava da tempo contro un tumore al cervello e in uno dei suoi messaggi Carolina Fachinetti ha espresso il suo rimorso per non averlo sposato.

“Un anno fa preparavo la colazione ai bambini, ti hanno baciato e sono andati a scuola. Un anno fa tutto era difficile… o almeno così pensavo. Non sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta che ti tenevo la mano e non so nemmeno se sapevi che tenevo la tua mano. Non era difficile, le è ora, senza di te. Ti amo Andrea mio mi manchi, manchi a tuoi cuccioli”, ha scritto la figlia di Ornella Muti nel messaggio.

Carolina Fachinetti: il messaggio dedicato ad Andrea Longhi

La vita di Carolina Fachinetti è stata segnata dalla tragica e prematura scomparsa di Andrea Longhi, amore della sua vita e padre dei suoi due bambini (Alessandro e Giulia). Nei giorni scorsi la ragazza ha scritto numerosi messaggi dedicati ad Andrea, scomparso dopo una dura battaglia contro un tumore al cervello.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/blueeyedfamily/?hl=it

“Si pensa di avere tutto il tempo del mondo, di poter rimandare tutto. Invece poi non si sa, io avevo Giulypuly nella pancia e ancora non lo sapevo. Non volevo sposarmi incinta. Che sciocca. Se solo avessi saputo che non avevo poi tutto quel tempo ti avrei sposato anche in pigiama”, ha scritto in un post la sorella di Naike Rivelli svelando perché non avrebbe sposato Andrea Longhi.

Il Coronavirus e la preoccupazione di Ornella Muti

Nei giorni scorsi a Domenica In Ornella Muti aveva espresso la sua preoccupazione per Carolina, che sarebbe risultata positiva al Coronavirus solo alcune settimane fa. Dopo il tragico lutto che l’ha colpita proprio sua madre e i suoi due fratelli, Andrea e Naike, le erano stati accanto.

Carolina e Andrea sono nati dal matrimonio tra Ornella Muti e l’imprenditore Federico Fachinetti (durato dal 1988 al 1996) mentre Naike è nata da una precedente relazione dell’attrice.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/blueeyedfamily/?hl=it