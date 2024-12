Flavia Vento replica su X a Teo Mammucari dopo il suo commento sarcastico durante l’intervista a Belve. La stoccata della showgirl.

L’intervista di Teo Mammucari a Belve continua a far parlare. Dalla sua messa in onda non si parla che di quei cinque minuti che hanno sconvolto i telespettatori. Ma ci sono anche altre persone che hanno voluto dire la loro, anche qualcuno che è stato chiamato in causa.

Tra questi anche Flavia Vento è intervenuta sulla questione, chiamata in causa dallo stesso Mammucari durante l’intervista. Scopriamo che cosa è successo.

Flavia Vento risponde al commento sarcastico di Teo Mammucari

Flavia Vento è stata menzionata da Teo Mammucari durante la sua breve e controversa intervista a Belve. Il conduttore ha abbandonato l’intervista poco dopo l’inizio, lamentandosi delle domande e dichiarando con tono sarcastico: “Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa“.

La showgirl, che ha condiviso con Mammucari un pezzo di carriera televisiva nei primi anni 2000 come “valletta sotto il tavolo” nel programma Libero, non è rimasta in silenzio.

Poche ore dopo la messa in onda della puntata, Flavia Vento ha replicato con un tweet su X (ex Twitter): “Scusa Teo Mammucari, ma in che senso hai detto ieri a Belve ‘Io non sono mica Flavia Vento?’“.

Scusa Teo Mammucari ma in che senso hai detto ieri a belve Io non sono mica Flavia Vento? #belve — Flavia vento (@Flaviaventosole) December 11, 2024

Il commento di Vento ha scatenato un acceso dibattito sui social che ha diviso gli utenti tra chi ha interpretato le parole di Mammucari come un attacco personale e chi, invece, le ha considerate solo una battuta infelice.

L’origine della tensione

Teo Mammucari ha lasciato l’intervista a Belve visibilmente infastidito. Il conduttore ha successivamente spiegato di essersi sentito a disagio per il taglio delle domande e ha sottolineato l’importanza di proteggere la sua privacy e la sua famiglia.

“Sono prima di tutto una persona con le sue fragilità” ha dichiarato durante un’intervista a Radio RTL 102.5.

Intanto i fan si chiedono se Mammucari risponderà a Flavia Vento e giustificherà la sua battuta.