Su Netflix, da venerdì 23 aprile, c’è Tenebre e ossa: dalla trama al cast, ecco cosa c’è da sapere sulla serie TV fantasy.

Gli amanti della letteratura fantasy probabilmente conoscono la saga Grishaverse della scrittrice americana Leigh Bardugo. Come spesso accade, anche questa saga letteraria è diventata una serie TV: Tenebre e ossa. Il titolo della serie deriva dal primo romanzo della serie, intitolato proprio Shadow and Bone. In realtà lo show, che è targato Netflix, non riprenderà fedelmente la storia del primo ma mescolerà le storie e i personaggi delle diverse opere. Un approccio innovativo che è stato però accorto con entusiasmo dalla stessa Leigh Bardugo.

Tenebre e ossa: la trama della serie TV

La storia raccontata in Tenebre e Ossa è ambientato nell’immaginario Regno di Ravka che, devastato dalla guerra, è diviso in due parti dalla cosiddetta Faglia d’Ombra, un deserto popolato da mostruose creature che si nutrono di essere umani.

FONTE FOTO: facebook.com/netflixitalia

In questo regno immaginario vivono Alina Starkov e il suo amico Mal. Alina scopre un giorno di possedere la Piccola Scienza, ovvero la capacità di manopolare gli elementi. E’ un Evocatore del Sole e può evocarne la luce: un potere molto raro che, secondo un’antica leggenda, le potrebbe permettere di distruggere la Faglia d’Ombra e, di conseguenza, riunire il Regno di Ravka.

“Sono molto orgogliosa di Tenebre e ossa, ma sono anche consapevole dei suoi difetti. Ho scritto una storia molto bianca e molto incentrata sul concetto di ‘prescelto’ che era radicata negli echi delle storie fantasy che ho letto crescendo, ma certamente non rifletteva il mondo intorno a me o il mondo in cui vivo” ha spiegato Leigh Bardugo parlato della serie TV a Entertainment Weekly.

Tenebre e ossa: il cast della serie TV

La serie TV Tenebre e Ossa è disponibile su Netflix da venerdì 23 febbraio 2021. A interpretare la protagonista, Alina, è l’attrice Jessie Mei Li, nel cast c’è anche Ben Barnes che veste invece i panni del villain Generale Kirigan.

FONTE FOTO: facebook.com/netflixitalia