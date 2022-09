Balenciaga sembra averci preso gusto ad anticipare le tendenze moda della stagione: gli orecchini lacci promettono di essere il nuovo accessorio cult

Allo scoccare di una nuova stagione alle porte, ecco che Balenciaga è pronto a proporre le tendenze secondo il brand che si riassumono in accessori stravaganti o irriverenti, ma destinati ad ogni modo a diventare un cult. Così dopo la trash bag, che si preannuncia come handbag pratica da portare in ufficio quanto come complemento per un prossimo viaggio, e la stereo bag per chi vuol portare con sé ovunque anche un po’ di musica, ora è il momento dei bijoux. Stavolta infatti Balenciaga rivede alla sua maniera gli orecchini, pronti a diventare già cult e destinati ad influenzare le tendenze moda autunno-inverno 2022.

Tendenze accessori 2022: gli orecchini lacci di Balenciaga

Si avete letto bene: un paio di lacci che diventano orecchini, sotto il segno della sostenibilità che spinge a dare una vita sempre nuova anche agli accessori del nostro guardaroba anche già improbabili. Prosegue così la sottile lezione del brand che trasforma gli oggetti quotidiani in accessori di lusso unici e particolari, destinati non solo ad essere ricordati anche a far parlare di sé.

Dall’altro però naturalmente c’è anche il divertissement di dare un paio di lacci una nuova vita formato luxury, capovolgendo così il valore che normalmente diamo ad un paio di lacci delle scarpe. Anche se in questo caso i lacci neri e bianchi che si trasformano in un fiocco dall’appeal romantico-sportivo sono appartenenti alle sneakers Triple S, modello a punta del 2017 che ha rilanciato le ugly dal shoes, rendendole scarpe icona dello street style. Allo stesso modo il design degli orecchini-lacci non potrà che avere un seguito forte, trattandosi stavolta di un accessorio nel complesso facilmente riproducibile, persino da chi volesse realizzarli handmade.

Quanto costano gli orecchini-lacci di Balenciaga e i modelli disponibili online

Gli orecchini-lacci di Balenciaga, che già sono stati digitati online per scoprire chi li vende e il loro prezzo, hanno naturalmente fatto parlare per il loro valore: il costo infatti è di 195 euro e attualmente online sono reperibili su Matches Fashion nel loro modello a fiocco. Curiosando sul sito di Balenciaga però è acquistabile anche un altro modello: si chiamano orecchini plate e hanno un design più prezioso.

Sono composti infatti da una placchetta di metallo griffata a cui sono legati i due lacci black and white: si tratta del modello giù costoso della tipologia, da 250 euro e realizzati in poliestere riciclato e ottone argento anticarro. Non trascorrerà molto tempo per vederli indossare da qualche influencer – chissà se non sarà proprio Chiara Ferragni, ultimamente sempre più vicina al brand – o che qualche brand di bijoux ne tragga ispirazione per realizzarne una verso low cost, ma certo è che abbiamo già il modello di orecchini più desiderati di stagione.

