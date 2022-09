Indossati anche da Timothée Chalamet a Venezia, riscopriamo negli stivali texani un must-have del look mix and match autunnale

Avete presente tutte quelle volte che quando le temperature iniziano piacevolmente a scendere vi ritrovate però a dirvi che non sapete proprio come vestirvi? Bene, è il momento di trasformare questo dubbio in opportunità perché il bello dell’apprestarsi del clima autunnale è la possibilità di un mix and match incrociato tra capi estivi e capi autunnali. E tra i must have perfetti rispondono all’appello anche gli stivali texani, che proprio in questi giorni infiammano silenziosamente anche il red carpet veneziano.

Stivali texani, come abbinarli: I look inspo da Venezia, casual ed eleganti

Un po’ country e un po’ wilde, così li vediamo gli stivali texani a cui non abbiamo assolutamente rinunciato quest’estate, perfettamente in armonia con un paio di shorts, minigonne, gonne lunghe ma anche pantaloni a pinocchietto. Come ci hanno accompagnato da un viaggio all’altro così sono pronti a farci compagnia anche nella giungla di città, fidi compagni per affrontare il rientro. Ma non solo, perché sul red carpet veneziano in scena questi giorni eccoli riscoprirsi in una luce glam e a darcene prova sono soprattutto i ragazzi!

Per un look audace da sera, impossibile non abbinare gli stivali texani a dei pantaloni a sigaretta super aderenti come Timothée Chalamet docet, che li sceglie neri. Un evergreen salva look che non può mancare nella nostra scarpiera. Se invece avete voglia di rivisitare il trend preppy, l’eleganza e la classe dei texani viene esaltata da Harry Styles che li abbina ad un completo tailleur, regalandoci un look inspo office look inaspettato. E se volete osare ancora di più, non sottovalutate quanto in versione white sappiano donare luminosità al vostro look.

Minigonna, long dress e jeans: gli outfit perfetti per gli stivali western

Stivali o stivaletti che siano i texani sono un investimento necessario per un guardaroba che si rispetti e le tendenze 2022 come abbiamo visto, ci invitano ad osare accostandoli anche a capi più eleganti e chic, donandogli un’allure meno composta e più wilde. Long dress e stivali texani è un look da sera versatile, perfetto per gli ultimi party in riva al mare quanto per una passeggiata: un mood da cow girl romantica ma decisa.

– Con un paio di jeans naturalmente non si sbaglia mai: un po’ vintage e un po’ ragazzaccio se scegliamo di portarli risvoltati, la combo denim+stivali texani è puro american style. Un look da serata in compagnia ma anche da ufficio sostituendo alla t-shirt la coppia camicia e blazer oppure camicia e maglioncino in vista delle temperature più fredde.

– I texani con la minigonna sono da sempre un matrimonio perfetto, ancor di più se diamo alla tendenza preppy del momento che elegge come must have la gonna corta a pieghe, a righe o scozzese come must have, un tocco audace e irriverente. A voi la scelta se completare il look con gilet e maglia cropped o se puntare sul più puro college stile maglioncino crop+camicia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG