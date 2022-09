Ci innamoriamo ogni giorno non solo degli abiti ma anche dei meravigliosi gioielli che stanno sfoggiando le star a Venezia

Mai sottovalutare quanto la scelta di una collana o di un bracciale possa influenzare l’intera visione di un abito e a Venezia star e influencer lo sanno bene. Il vestito naturalmente è il focus del look ma diventa ancora più bello se a valorizzarlo c’è anche un gioiello prezioso ed importante. L’alta gioielleria infatti è protagonista del red carpet: dalle meraviglie di Cartier, Bulgari e Pomellato c’è un’altra lezione di stile da imparare, quella che riguarda la scelta del gioiello perfetto per valorizzare un abito.

Venezia 2022, I look sul red carpet: l’oro su nero di Isabelle Huppert, i gioielli sinuosi e avvolgenti di Benedetta Porcaroli

Avete presente quando curiosate tra i gioielli della nonna o della mamma, dove magari potete trovare pezzi iconici vintage desideratissimi oggi? Vi consigliamo di continuare a farlo, perché a mostrarci quanto i gioielli vintage possano donarci un’allure divina è Isabelle Huppert.

– L’attrice francese ha scelto un abito lungo ed essenziale in nero illuminato dal meraviglioso oro di Cartier, indossando orecchini a cerchio, un collier dalla silhouette bamboo retro caratteristica del brand e un bracciale della stessa linea. Un look luminoso dal fascino quasi antico.

– Ha colpito il suo abito Gucci di gusto orientale che va riconosciuto come il più originale, fresco ed innovativo visto sul Red Carpet, ma non ci sono sfuggiti i gioielli Pomellato di Benedetta Porcaroli: lo scintillante bracciale Catene con 1.1860 diamanti brown incastonati a mano che spiccava sul guanto nero, gli orecchini di diamanti Iconica e l’anello avvolgente Catene con diamanti bianchi. Un set essenziale e luminoso che però non distraesse dalla particolarità dell’abito.

Il collier: l’accessorio bijoux chiave che tutte dovremmo avere

Oltre alla già citata Isabelle Huppert ma non solo, hanno abbinato al loro look da red carpet il collier. Questo prezioso gioiello, da quello più doppio da indossare come una collana choker a quello più sottile si conferma come il bijoux più gettonato da indossare in occasioni eleganti. Tra quelli che non sono passati inosservati c’è il modello Crivelli in oro bianco indossato da Grace Elizabeth con i suoi 82,2 carati di diamanti.

– Meraviglioso il collier stellare di Olivia Wilde dall’Alta Gioielleria Gucci, abbinato agli orecchini che richiamano la stella fantasia astrale. Un modello che incornicia dolcemente il collo e che grazie al suo design si integra perfettamente ad un abito dall’ampia scollatura.

Riproduzione riservata © 2022 - DG