La collana choker è tra i bijoux tendenza di questa primavera/estate 2022: morbida o rigida, dall’allure romantica e ribelle.

Ricordate quando negli anni 2000 scoppiò la mani dei collarini? Piccoli bijoux in plastica ricercati dalle girls di tutte le età, dai 12 ai 30 anni, che si allargavano e si indossavano al volo, abbastanza morbidi da non dar fastidio e stampati al collo come una seconda pelle. Oggi quella tendenza torna ma nella versione più sofisticata ed elegante dei choker: realizzati in tessuto o in acciaio, modelli morbidi e rigidi entrano nel nostro portagioielli viaggiando tra uno stile punk e romantico, la cui origine risale a molto prima degli anni 2000.

Choker: il significato e la storia di una collana che viaggia nel tempo

Choker significa per l’appunto collarino e la sua prima simbologia non era certo delle più rassicuranti: si indossava infatti nella Francia del XVIII secolo tra i figli dei nemici della Rivoluzione in occasione di feste e come segno distintivo per indicare la decapitazione dei propri familiari. Un laccetto stretto era il suo design, molto semplice, che nell’ottocento fu indossato prima solo dalle prostitute e poi accolto dalla nobiltà.

A farne una vera e propria moda in quel periodo furono le ballerine di danza classica – quanti ne possiamo scorgere nei quadri di Degas e Manet -, ma il vero boom vi fu dagli anni ’40 in poi, indossato da Cenerentola nella sua versione più elegante e principesca, e negli anni ’90 quando divenne accessorio distintivo di ragazze ribelli come Courtney Love e Uma Thurman nei film Pulp Fiction. Il choker nel corso del tempo quindi ha sempre preservato uno stile che viaggia tra grazia e ribellione, giunta fino ad oggi anche a noi, ma lasciando ampio spazio soprattutto a modelli glamour e preziosi.

Tendenze moda primavera/estate 2022: il collarino ritorna in versione preziosa e glam

Complice anche il ritorno di gioielli dall’appeal ottocentesco – Bridgerton da due anni a questa parte fa sentire i suoi influssi – come il collier, il choker si distingue per essere più stretto. Generalmente infatti non scende morbido sul collo, ma è si indossa proprio al centro, caratterizzandosi per essere una striscia morbida o sottile impreziosita da un ciondolo o gioiello. Swarovski ne ha proposto una versione molto romantica, moderna ma allo stesso tempo vintage, puntando su una base nera.

– Non mancano anche modelli composti esclusivamente da pietre preziose come nella collezione del brand inglese Kindness. Con il ritorno dei gioielli a maglia metallica, anche il choker riscrive il suo design, tendenza che ritroviamo nella Bossy Collection di Chiara Ferragni.

– In morbido velluto, semplice stoffa ma perché no anche in pelle: il marchio italiano Tulsi che realizzato gioielli in pelle fatti a mano ha realizzato una collezione di Choker proprio in pelle, impreziositi da ciondoli color oro a forma di cuore e stella, con tanto di bracciale abbinato. Un set audace e incantevole!

Riproduzione riservata © 2022 - DG