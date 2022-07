Le tendenze moda hair a prova di caldo parlano chiaro i capelli dell’estate 2022 si raccolgono e impreziosiscono con un fiore

Qualche settimana fa in occasione della Dior Cruise 2023, che ha presentato la sua ispanica Crusero Collection – un anticipo della collezione estiva della maison nonché il trend che vedremo nel prossimo anno – non ci è sfuggito che tanti sono i trend moda a tema capelli che animeranno l’estate che verrà, ma perché non già questa. All’elegante fiocco nero perfetto per ingentilire code di cavallo e trecce, anche vivacissimi fiori sono pronti ad impreziosire capelli sciolti, acconciature e chignon.

Tendenze moda estate 2022: l’hair look di Chiara Ferragni in stile flamenco

Lei naturalmente arriva sempre prima di tutte, o quasi. Nell’attesa della sfilata Dior, Chiara Ferragni ha sfoggiato una serie di look tra cui in stile decisamente flamenco. A catturare l’attenzione non solo l’abito nero halter neck, leggero e volteggiante perfetto per un party estivo, ma anche lo chignon.

– Un hair look anti caldo che si rivela da sempre l’acconciatura più amata e scelta da tutte noi e allora perché non impreziosirlo con un meraviglioso fiore rosso, proprio come fa l’influencer? Quello scelto da Chiara è di dichiarato influenza spagnola, un omaggio alle ballerine di flamenco e che copre l’intera pettinatura, ma ciascuna di noi può chiaramente scegliere il modello che preferisce: bianchi con sfumature gialle, azzurri per chi cerca un effetto Tahiti, in versione elastico o in fermaglio, la buona notizia è che questa tendenza possiamo rubarla all’estate 2023 già da adesso.

Tra i capelli sciolti o per raccogliere le acconciature: i look flower hair da realizzare

Provando ad inserire su Instagram #flowerhair sono tante le idee hair look che possiamo rubare. Se questa tendenza che ci terrà compagnia anche nella prossima estate sta esplodendo già adesso, complice è sicuramente un trend che deriva dal wedding. Molte spose infatti amano impreziosire i capelli sciolti con dei piccoli fiori, magari inserendoli in una treccia o su un’acconciatura, un’idea che possiamo prendere per magari rivedere questo trend secondo il nostro gusto, ad esempio scegliendo di indossare un fermaglio a fiore lateralmente o per fermare una piccola coda.

– Dispensatrice di flower hair look da sempre è Lana Del Rey, che ha da sempre sposato un look romantico dalle hippy vibes. Recentemente sul suo profilo si è mostrata infatti con un’acconciatura vaporosa impreziosita da due rose, rossa e rosa, inserite dolcemente per impreziosire l’acconciatura. Un look passionale e dal sapore estivo.

