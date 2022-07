Chi ha detto che gli abiti corti non possano andare bene anche per una cerimonia? Ecco i modelli low cost by Zara su cui investire

Con questa caldissima stagione estiva 2022 la tentazione di pensare ad una selezione di abiti corti da poter indossare per le cerimonie che verranno – soprattutto nei mesi di Luglio e Agosto – è davvero grande. E la buona notizia è che certamente possiamo indossare un abito corto ad una cerimonia, senza infrangere alcuna regola di bon ton, rispettando sicuramente i soliti accorgimenti che conosciamo bene: puntare su tessuti di qualità e raffinati, non scegliere tagli inguinali e abbinare un paio di scarpe consono all’occasione.

E la collezione abiti di Zara ci permette soprattutto in vista dei saldi di puntare su modelli low cost che potremo “riciclare” e sfoggiare ben oltre una cerimonia, senza correre il rischio di acquistare qualcosa che non indosseremo più.

Abiti corti da cerimonia 2022: tendenze e modelli da scegliere

Se abbiamo deciso di indossare un abito corto per la prossima cerimonia in arrivo, che tu lo passeggia già o lo debba acquistare, è bene tener presente che ci sono alcuni dettagli da considerare. Il primo è non osare troppo: è pur sempre una cerimonia, quindi meglio evitare scollature troppo generose, spacchi vertiginosi o abiti troppo corti. Bene quindi sempre scoprire le gambe, puntare su una scollatura che ci valorizzi ma sempre con buon gusto.

Tra le tendenze di quest’estate 2022 l’abito corto si impreziosisce anche di gonne in tulle leggermente voluminose e texture delicatamente brillanti o impreziosite da glitter oppure di modelli a portafogli che chiudere sui fianchi, uno degli abiti certamente più versatili anche in occasioni più informali e da “disimpegnare” anche con scarpe pret a porter. Tra i tessuti occhio anche i modelli di raso strutturati e colorati, quest’anno impreziositi anche da fiocchi che ricadono a sorpresa sulla gonna dando maggiore dinamicità all’abito.

I vestiti corti low cost 2022 di Zara, per una cerimonia e non solo

I colori trendy di quest’estate 2022 sono verde bosco, blu elettrico, viola, giallo, nella loro colorazione più accesa ma che sui tessuti satin scoprono una delicata eleganza. Il modello in satin blu proposto da Zara incrociato e chiuso a portafogli con bottoncini sui fianchi è uno dei must have di quest’estate, perfetto per una cerimonia, impreziosito da un paio di sandali gioiello, ma pronto per essere indossato ancora una volta per una romantica serata estiva, persino con un paio di sandali bassi comodi e minimal. Disponibile anche in rosa.

– Per chi ama i volumi, spazio a abiti corti arricciati con o senza spalline, deliziosi e femminili, dallo stile più androgino e originale invece il mini dress a portafogli blazer, perfetto per chi vuole unire rigore e morbida eleganza.

– Come ci ha insegnato Victoria Beckham di recente al matrimonio del figlio Brooklyn, non sottovalutiamo anche lo slip dress, che Zara impreziosisce con spalline in strass: in versione short meglio indossarlo con un paio di sandali bassi gioiello e in abbinamento con una stola in lino, per un look sensuale ma molto elegante.

