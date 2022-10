Tra i pantaloni tendenza dell’autunno 2022 i palazzo occupano un posto speciale nel guardaroba: un salva look elegante o sportivo

Strutturati, sartoriali, sportivi, chic, i mille volti dei pantaloni a palazzo ne hanno fatto una tendenza consolidata tra i nostri panta del cuore che ormai nel guardaroba la selezione è sempre più fitta per rispondere ai tessuti, alle tendenze e alle esigenze di ogni stagione. Siamo infatti di fronte ad uno dei quei capi per cui l’appellativo di salva look mai fu più indicato perché nati per rispondere davvero ad ogni occasione: dall’ufficio alla aperitivo, dalla passeggiata nel weekend ad un appuntamento importante, c’è un pantalone palazzo pronto a semplificarci la vita. E la varietà di modelli è proprio la conferma che ne esalta la loro versatilità.

Cosa vuol dire pantaloni a palazzo e i modelli trendy dell’autunno 2022

Nel mare magnum dei pantaloni di tendenza di quest’anno e che a volte differiscono per dettagli, è bene ricordare cosa intendiamo per pantaloni a palazzo. Sono quel modello lungo a gamba dritta e larga, generalmente a vita alta ma quest’estate ne abbiamo avvistati anche a vita bassa, con le pinces in vita. Stretti in vita tendono quindi a slanciare la figura, ecco perché sono particolarmente amati anche dalle petit.

Tra i modelli trendy di quest’anno Zara propone ad esempio un mix perfetto tra comfy ed eleganza: sartoriali ma morbidi, quasi liquidi per come scendono dolcemente, così versatili che diventano eleganti abbinati ad un blazer e camicia, sexy con un crop top, casual con un cardigan o una t-shirt.

Dal taglio classico e strutturato è quello proposto da Max Mara, che ormai ha fatto del pantalone palazzo uno dei suoi must have ad ogni stagione. Il tessuto è protagonista assoluto in questa tipologia, ma la sua alture raffinata viene alleggerita dai risvolti ben definiti: uno dei quei modelli perfetti per osare in ufficio ma con sobrietà.

Quali scarpe abbinare ai pantaloni palazzo? I look da realizzare

I pantaloni palazzo hanno la caratteristica di essere particolarmente lunghi ed uno dei grandi dilemmi è quello di non sapere spesso quali scarpe abbinare, che in alcuni casi si vedranno solo quando saremo in movimento: dipende molto da come scenderà il modello da noi scelto, se morbido o dritto.

In realtà a questi pantaloni potete abbinare le scarpe che più preferite considerando alcuni dettagli: ai modelli non troppo lunghi scegliete una scarpa che enfatizzi il vostro look, un décolléte gioiello o brillante per un look elegante, una Mary Jane per un tocco in più di romanticismo che addolcisca un modello più sofisticato.

– Su modelli sportivi osate con un paio di sneakers, sempre un certezza, mentre su quelli particolarmente lunghi c’è una scarpa che andrà bene sempre: anfibi o stivaletti plateau lisci e neri o perché no anche bianchi per creare un colpo d’occhio grintoso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG