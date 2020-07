Temptation Island Vip 2020 andrà in onda all’inizio dell’autunno. Alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi. Quali saranno le coppie in gara?

Con Temptation Island Nip che va in onda tradizionalmente in estate, la sua controparte Vip è, da quando è nata (nel 2018), prevista un po’ più in là nel tempo. Giunto alla sua terza edizione nel 2020, il reality che vede tra i protagonisti i personaggi famosi, stando ai palinsesti autunnali 2020/2021 di Canale 5, andrà in onda all’inizio dell’autunno, nonostante i problemi legati al Covid-19. Ma qual è la data ufficiale di messa in onda? E chi saranno le coppie famose, i tentatori e tentatrici che faranno parte del cast dello show? Ecco tutte le informazioni!

Temptation Island Vip 2020: quando inizia, conduttrice e location

All’inizio di luglio 2020 la versione Nip di Temptation Island è iniziata su Canale 5, per un totale di sei puntate. Temptation Island Vip, invece, è previsto tra settembre e ottobre, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, che torna per il secondo anno consecutivo alla guida del programma, che nel primo anno era condotto da Simona Ventura.

Fonte foto: https://www.facebook.com/temptationislandita/

Da sfondo alle dinamiche tra fidanzi e tentatori ci sarà sempre la location dell’Is Morus Relais, un vero e proprio angolo di paradiso immerso nel verde e bagnato dal mare cristallino della Sardegna.

Temptation Island Vip 2020: il cast

Chi saranno le coppie di fidanzati che metteranno alla prova il loro amore? Temptation Island Vip non è ancora iniziato, e non è stata nessuna ufficialità sulle coppie né per quanto riguarda tentatori e tentatrici, ma già sono tanti i nomi che sono stati fatti.

La coppia formata dall’influencer Giulia De Lellis e dal dj Andrea Damante sarà tra i protagonisti? Beh sicuramente i fan dei Dameliss vorrebbero vederli insieme, ma non siamo proprio sicuri che i due vogliano mettersi in gioco.

Tra i papabili protagonisti, invece, ci potrebbero essere Giulia Cavaglia, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, e il fidanzato Francesco Sole. I due, infatti, proprio su Instagram hanno ammesso di essere propensi a voler partecipare e a voler fare questa esperienza. A questo punto non ci resta che attendere per i nomi ufficiali.

Fonte foto: https://www.facebook.com/temptationislandita