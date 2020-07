Il 26 agosto 2020 su Netflix arriva Rising Phoenix, il documentario sulla Paraolimpiadi: tra le protagonista c’è anche la plurimedagliata Bebe Vio.

Netflix racconta la storia delle Paraolimpiadi e lo fa con un documentario originale che sarà possibile vedere sulla celebre piattaforma streaming a partire dal prossimo 26 agosto 2020. Il titolo di questo documentario è Rising Phoenix: la storia delle Paraolimpiadi. Tra le protagoniste non poteva mancare una delle più forti atlete azzurre: Bebe Vio. La storia delle Paraolimpiadi è raccontata attraverso le testimonianze del presidente del CPI (Comitato Paralimpico Internazionale) Sir Philip Craven, dell’ex amministratore delegato del CPI Xavi Gonzalez e di Eva Loeffler, la figlia del dottor Ludwig Guttmann che nel 1948 organizzò i primi Giochi per disabili.

Rising Phoenix: il documentario sulle Paraolimpiadi con Bebe Vio e non solo

Come detto in precedenza, tra le protagoniste principali di Rising Phoenix c’è anche l’azzurra Bebe Vio: La schermitrice veneziana ha vinto la medaglia d’oro a Rio de Janeiro nel 2016 nel fioretto individuale e il bronzo nel fioretto a squadre. Inoltre ha conquistato dal 2014 in poi diverse medaglie d’oro sia ai campionato europei che ai campionato mondiali.

Bebe Vio

Oltre alla campionessa veneta, gli altri atleti presenti nel documentario di Netflix sono la nuotatrice australiana Ellie Cole, l’atleta francese Jean-Baptiste Alaize, l’arciere americano Matt Stutzman, l’atleta inglese Jonnie Peacock, la campionessa di sollevamento pesi cinese Cui Zhe, il rugbista australiano Ryley Batt, l’atleta sudafricano Ntando Mahlangu e l’atleta americana Tatyana McFadden.

Bebe Vio: dalle medaglie alla TV e al cinema

Per Bebe Vio non sarà l’esordio assoluto in un prodotto per il piccolo schermo, la schermitrice azzurra nel 2017 ha infatti condotto su Rai 1 il programma La vita è una figata e ha anche lavorato nel cinema come doppiatrice nel film d’animazione Gli Incredibili 2.

In Rising Phoenix non interpreterà un ruolo, ma verranno ripercorsi i suoi grandi successi sportivi.