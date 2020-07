La manicure russa è un ottimo modo per avere le mani sempre in ordine. Ci sono ben cinque step da seguire per avere unghie da star.

Avere mani curate e impeccabili è – ormai – una prerogativa di tutte le donne che non rinunciano a una sessione dalla propria estetista per sfoggiare unghie sempre al top. Dal French manicure alla Moon manicure passando per la Ruffian manicure: ci sono diversi modi in cui potete prendervi cura delle vostre unghie. L’ultima frontiera, in tal senso, è la manicure russa.

Manicure Russa: come funziona

Partiamo dicendo che per ottenere un’efficace manicure russa ci sono ben 5 step da seguire. Inoltre non spaventatevi perché è molto semplice da realizzare e da ottenere e potrete dilettarvi, tranquillamente a casa vostra.

Prima di tutto ci sono degli strumenti che vi occorreranno e si tratta di: forbicine, bastoncino in legno per togliere le cuticole. E ancora diverse lime, per dimensioni e durezza e delle frese, meglio se con punta diamantata.

Il primissimo step da fare è quello di rimuovere qualsiasi tipo di smalto che abbiamo sull’unghia. Questo può essere rimosso con del solvente, se si tratta di semplice smalto. Se si tratta, invece, di semipermanente o gel dovrete usare i classici mezzi per la rimozione.

Come secondo step bisognerà procedere a dare una forma alle vostre unghie, e per farlo potrete aiutarvi con una lima.

I 5 step per la manicure russa

Dopo aver dato una forma alle vostre unghie – quadrata, a mandolina, ovale, ecc – potrete procedere a eliminare le cuticole. Questo serve anche per rendere il letto ungueale ancora più lungo e pulito.

Il quarto step, invece, è quello di lucidare l’unghia, attraverso un apposito buffer, per rimuovere tutte le impurità presenti. Successivamente, inoltre, bisognerà lucidarle e renderle opache, per una maggior aderenza dello smalto.

Il quinto step, infine, è quello di usare la fresa meglio se a punta di diamante così non sarà molto aggressiva. Ovviamente da utilizzare con la giusta cautela e attenzione.