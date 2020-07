Venerdì 24 luglio 2020 è il giorno dell’uscita di Netflix del film The Kissing Booth 2: ecco la trama e il cast dell’atteso film.

Nel 2018 Netflix ha rilasciato sulla propria piattaforma The Kissing Booth, film diretto da Vince Marcello che ha avuto un grande successo presso il pubblico più giovane e gli adolescenti. Propria sull’onda del successo, è stato realizzato anche il sequel, The Kissing Booth 2, che è disponibile su Netflix da venerdì 24 luglio 2020. Sia il primo che il secondo film sono tratti dagli omonimi romanzi di Beth Reekles che, proprio come le pellicole, hanno avuto un buon successo tra gli adolescenti.

The Kissing Booth 2: la trama del film Netflix

La storia raccontata in The Kissing Booth 2 riparte da dopo gli eventi narrati nel primo film. Elle è all’ultimo anno di liceo e ha una relazione a distanza Noah, che dopo l’estate è partito per Harvard per frequentare il college.

Le amiche e compagne di scuole non aiutano però la protagonista a gestire al meglio il rapporto con il fidanzato e la gelosia inizia a prendere il sopravvento. Nel frattempo a scuola arriva un nuovo ragazzo, che attira le attenzione di molte ragazze Elle deve inoltre decidere cosa fare del proprio futuro: raggiungere Noah ad Harvard dopo aver finito il liceo o iscriversi nello stesso college del suo migliore amico Lee?

The Kissing Booth 2: il cast del film Netflix

In The Kissing Booth 2, oltre al regista Vince Marcello, ritroviamo anche il cast principale del primo film. A interpretare il ruolo della protagonista Elle c’è di nuovo Joey King, attrice che da ragazzina, all’inizio della sua carriera, ha avuto piccole parti anche in film di successo come Crazy, Stupid, Love, Il cavaliere oscuro – Il ritorno e L’evocazione – The Conjuring.

Joe Courtney e Jacob Elordi tornano invece a interpretare i ruoli di Lee e Noah Flynn.

