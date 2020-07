Cinema sull’acqua: a Parigi debutta il primo drive-in galleggiante, ideato per rispettare le misure anti-Coronavirus.

Il cinema sull’acqua non è più un sogno irrealizzabile. Debutta a Parigi il primo drive-in… in barca. Uno spettacolo che si preannuncia come davvero unico nel suo genere, e che sarà concesso solo a pochi fortunati. Il progetto prevede infatti un pubblico di 150 persone in totale, divise su 38 imbarcazioni che potranno ospitare da due a sei persone, rispettando comunque il distanziamento sociale tra i membri di famglie diverse.

Cinema sull’acqua a Parigi

L’iniziativa si inserisce all’interno di Paris Plage, un progetto che dal 2002 ha trasformato quasi quattro chilometri della riva destra della Senna in una sorta di destinazione estiva con tanto di spiagge, palme, piscine… e ora anche un drive-in!

Cinema

La rassegna estiva Cinéma sur l’Eau è in programma il 18 luglio alle 19.30, ma potrebbe essere un esperimento da ripetere nei prossimi mesi. L’organizzazione è semplice. Le barche manterranno una distanza costante tra loro e ospiteranno da due a un massimo di sei persone, senza mescolare estranei ma rispettando le composizioni di gruppi familiari e congiunto. Ma non finisce qui. Ai 150 ospiti sulle barche si aggiungono altri posti a riva, su alcune sedie a draio. Ma quale film è in programma? Le Grand Bain di Gilles Lellouche, pellicla famosa in Italia come 7 uomini a mollo.

Di seguito un disegno del progetto di cinema sull’acqua:

Cinema sull’acqua: il primo drive-in con le barche

A presentare il progetto è stata Elisha Karmitz, diirettrice della catena di sale mk2, che ha curato questa inaugurazione: “Il cinema occupa un posto importante nel distretto. Dopo alcuni mesi di chiusura, è un modo molto bello per festeggiare“.

Oltre alla proiezione, sono in programma per lo stesso giorno anche due concerti gratuiti dell’Orchestre de chambre di Parigi: uno alle 11 sulla promenade de Berges della Senna e uno alle 17.30 alla Villette, per riscaldare l’atmosfera prima dell’inizio del film. Insomma, dopo i progetti di drive-in tradizionale in Italia, in Francia si fanno passi avanti e si prova a sfruttare anche altro spazio, per rendere il distanziamento sociale meno difficile da sopportare.