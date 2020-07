Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie è il secondo capitolo della trilogia reboot della storica saga: ecco quali sono le location del film.

Nel 2014, a distanza di tre anni dall’uscita di L’alba del pianeta delle scimmie, è arrivato nelle sale cinematografiche Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, il secondo capitolo della trilogia reboot della storica saga. Il film, che è stato anche candidato all’Oscar per i Migliori effetti speciali, ha avuto un buon successo arrivando a incassare oltre i 710 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo. Vediamo ora quali sono le location scelte dal regista Matt Reeves e dai prodottori per la pellicola.

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie: le location del film

Pur essendo ambientata principalmente a San Francisco, o meglio, in quel che rimane di San Francisco, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie è stato girato interamente in altre località, per la gran parte neppure negli Stati Uniti.

New Orleans è infatti la sola città americana nella quale il regista Matt Reeves, gli attori, le attrici e tutta la troupe hanno lavorato, per il resto il film è stato girato in Canada.

L’isola di Vancouver è stata scelta come location principale del film perché, grazie alla sua varietà di paesaggi e alla presenza della foresta, è stata ritenuta il luogo ideale per ambientare grana parte del film e in particolare le scene che si svolgono nella foresta di sequoie del Muir Woods dove abita Cesare con il suo branco.

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie: il cast del film

In Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, così come in L’alba del pianeta delle scimmie, a dare le movenze al protagonista Cesare è stato Andy Serkis. Toby Kebbell, Terry Notary, Karin Konoval, Nick Thurston e Doc Show hanno invece rispettivamente interpretato le scimmie Koba, Rocket, Maurice, Occhi Blu e Ash.

Nel cast di Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie troviamo poi anche Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Keir O’Donnell, Enrique Murciano e Kodi Smith-McPhee.

