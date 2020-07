Nel 2011 è uscito nelle sale cinematografiche L’alba del pianeta delle scimmie: ecco le location del primo film della trilogia diretta da Rupert Wyatt.

Era il 2011 quando nelle sale cinematografiche usciva L’alba del pianeta delle scimmie, Il primo capitolo della trilogia reboot che è poi proseguita nel 2014 con Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie e nel 2017 con The War – Il pianeta delle scimmie. La pellicola ha avuto un buon successo, conquistando sia la critica che il pubblico (è stata anche candidata al Premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali). Vediamo ora insieme quali sono le location scelte e utilizzate dal regista Rupert Wyatt e dai produttori per questo film.

L’alba del pianeta delle scimmie: le location del film

Rupert Wyatt ha battuto il primo ciak de L’alba del pianeta delle scimmie nel luglio del 2010 a Vancouver. L’intero film è stato girato tra il Canada e gli Stati Uniti.

Oltre che a Vancouver la pellicola è stata infatti girata anche a San Francisco, città dove tra l’altro è ambientata l’intera storia. Tra le location più affascinanti del film c’è poi l’isola hawaiana di Oahu, dove si sono tra l’altro concluse le riprese della pellicola.

L’alba del pianeta delle scimmie: il cast del film

Il protagonista principale di L’alba del pianeta delle scimmie è lo scimpanzé Cesare. A dare i movimenti alla scimmia è Andy Serkys, attore specializzato in questo genere di ruoli: ha infatti interpretato anche il ruolo di Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli e in quella de Lo Hobbit. In passato ha anche interpretato anche un’altra celebre scimmia del mondo del cinema: King Kong.

Nel cast di L’alba del pianeta delle scimmie troviamo poianche altri celebri attori come James Franco, nei panni di Will Rodman, Freida Pinto, John Lithgow, David Oyelowo, Tom Felton, Brian Cox, Tyler Labine e David Hewlett.

