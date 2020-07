Charlize Theron e Luca Marinelli sono i protagonisti di The Old Guard, action-movie disponibile dal 10 luglio 2020 su Netflix: ecco trama, cast e location.

E’ approdato su Netflix lo scorso 10 luglio e ha subito attirato e incuriosito diversi utenti della piattaforma streaming: parliamo di The Old Guard, action-movie fantasy basato sull’omonimo fumetto che è stato diretto da Gina Prince-Bythewood (la regista di Love & Basketball, La vita segreta delle api e Beyond the Lights – Trova la tua voce). Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere si questa pellicola.

The Old Guard: le location e la trama del film

Oltre che nei celebri studi inglesi Shepperton, le riprese di The Old Guard si sono svolte anche in un’altra località del Regno Unito: Watlington, pittoresco paese che si trova nella contea dell’Oxfordshire, nel nord-ovest di Londra. Tra le location del film c’è poi anche Marrakech, in Marocco.

I protagonisti della pellicola sono Andy, Booker, Joe e Nicky, un gruppo di guerrieri immortali che si ritroveranno a lottare per mantenere segreta la loro esistenza e i loro segreti.

CHARLIZE THERON

The Old Guard: il cast del film

Così come molte altre produzioni Netflix, anche The Old Guard può contare su un cast di primissimo livello. Innanzitutto la protagonista principale, Andy, è interpretata da Charlize Theron, Vera e propria star di Hollywood e vincitrice anche nel 2004 del Premio Oscar alla Miglior attrice per la sua interpretazione della serial killer Aileen Wuornos nel film Monster.

Al suo fianco troviamo anche uno degli attori italiani che più si sta mettendo in luce negli ultimi anni: parliamo di Luca Marinelli, che si è fatto conosce dal grande pubblico con Lo chiamavano Jeeg Robot ed è stato anche il protagonista di Martin Eden.

Completano poi il cast Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Chiwetel Ejiofor, Harry Melling e Van Veronica Ngo.

