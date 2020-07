A Ibiza cambia il modo di divertirsi. Chiuse le discoteche aperti i ristoranti fino alle 2 di notte. Bar e caffetterie, invece, fino alle 22. Ecco tutte le norme per quest’estate 2020.

Il Coronavirus ha messo in ginocchio le attività e gli eventi di tutto il mondo. L’ultima decisione, infatti, arriva da Ibiza che ha deciso di non aprire i grandi club per la stagione estiva 2020. Per evitare assembramenti di persone, in particolar modo dei giovani, si è deciso di aprire per quest’anno solo i beach club. Anche se non c’è ancora nulla di certo.

Ibiza: stop alle discoteche, si riscopre la natura

Gli avventori della notte e gli amanti del divertimento per quest’anno rimarranno delusi. L’isola dello spasso per eccellenza, infatti, ha deciso di chiudere le porte delle discoteche più importanti per evitare il rischio di una nuova ondata di contagi.

Nonostante questo, però, Ibiza resta un posto che vale sempre la pena visitare e godere delle sue spiagge, oltre che del mare e del suo panorama. Ma non è tutto perché anche gli orari cambieranno. I ristoranti, infatti, chiuderanno alle 2 di notte, mentre per i bar e le caffetterie la saracinesca dovrà abbassarsi alle 22.

I locali che possono ospitare più di 300 persone, inoltre, resteranno chiusi. Via libera, invece, alle feste popolari, ma per un massimo di mille persone all’aperto, 300 invece al chiuso.

Discoteca

Le cose più belle da fare a Ibiza

Forse non tutti ne sono a conoscenza ma l’isola bianca, nel 1999, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’Unesco. Oltre alle discoteche e al divertimento, inoltre, ci sono tantissimi posti da vedere e da visitare.

Come ad esempio ammirare il panorama dalla Dalt Vila, che si trova sulla parte alta dell’isola. Oppure è possibile fare delle lunghe nuotate a Sant Antoni, una piccola località piena di spiagge. Da non perdere, inoltre, anche, la cittadina di Sant Josep di sa Talaia, si trova a sud di Ibiza, ed è piena di calette.