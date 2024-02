Storia finita tra due ex protagonisti di Temptation Island. Troppe le incomprensioni tra i due che hanno annunciato lo stop alla relazione.

Fine dell’amore tra due volti di Temptation Island che, già durante le loro partecipazione, avevano fatto molto discutere. Parliamo di Manuel Marascio e Isabella Recalcati. I due hanno posto fine alla loro relazione. A renderlo noto è stato il ragazzo.

Temptation Island: Manuel e Isabella si sono lasciati

Filippo Bisciglia

Non sempre chi esce insieme da Temptation Island vede il proprio amore andare avanti. Ed è questo ciò che è accaduto ad una coppia molto discussa, quella formata da Manuel Marascio e Isabella Recalcati.

I due ragazzi, protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia, non stanno più insieme e si sono lasciati. A renderlo noto è stato il giovane che ne ha parlato a Radio Radio: “Io e Isabella facevamo un po’ fatica a capirci, era come se parlassimo due lingue diverse. Quindi poi siamo andati lì dentro e abbiamo cercato di risolvere questi problemi. Poi siamo usciti e pensavamo di averli risolti”.

E invece, le aspettative di convivenza e alcune problematiche che si pensavano risolte hanno portato alla rottura: “Penso che sia la scelta migliore per entrambi, magari adesso no, ma poi saremo più felici entrambi”.

In realtà Marascio ha spiegato che la fine della loro storia non è avvenuta in queste ore ma da qualche tempo: “È già un paio di mesi che siamo separati”.

Guai, però, a parlare di quelle “famose” divergenze di ceto sociale uscite durante Temptation: “La storia del ceto sociale non c’entra, è stata più la questione di avere due visioni della vita completamente opposte e questo ci ha creato diversi problemi”.

Di seguito anche un post Instagram relativo alla coppia in una vecchia ospitata a Verissimo: