Villa Due Palme, la maxi abitazione che Silvio Berlusconi comprò nel 2011, è stata venduta. Ecco la cifra super e chi l’ha comprata.

La famiglia Berlusconi ha venduto la Villa Due Palme a Lampedusa appartenuta al compianto ex Cavaliere, Silvio. La notizia è arrivata dai principali media di informazione che hanno spiegato come la trattativa per la cessione dell’abitazione sia stata portata avanti in gran segreto. La somma pagata per la dimora è davvero super. Mistero ancora su chi l’abbia comprata ma ci sarebbe il primo indiziato.

Berlusconi, venduta la sua villa a Lampedusa: la cifra

Silvio Berlusconi

Come detto, Villa Due Palme, l’abitazione che l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi comprò nel 2011 a Lampedusa, è stata venduta. La notizia è arrivata dai principali organi di stampa italiani tra cui La Stampa e AGI. Da quanto si apprende, la trattativa è stata portata avanti in gran segreto e si sarebbe conclusa nelle scorse settimane.

Non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo all’acquirente che, però, a quanto pare, sarebbe l’economista Gianni Profita, 63 anni, nato a Acquaviva Platani, rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma.

Pare che Profita abbia comprato la villa a Lampedusa appartenuta a Berlusconi per circa 3 milioni di euro. Una cifra davvero molto elevata considerando anche che il compianto ex Premier l’aveva pagata “solo” un milione e mezzo di euro.

Secondo quanto si apprende, la Villa Due Palme sarebbe composta da ben 250 metri quadrati, 8 posti letto e un ampio giardino. La dimora faceva parte del grande patrimonio immobiliare lasciato ai suoi eredi da parte del Cavaliere.

Staremo a vedere se la conferma ufficiale della cessione dell’immobile verrà data anche dalla famiglia dell’ex Premier dopo la diffusione della notizia.

Di seguito anche un vecchio post Instagram del Cavaliere: