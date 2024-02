Un compleanno lunghissimo per Elisabetta Gregoraci che è stata stupita anche ad alcuni giorni di distanza dalla dolce data…

Non finiscono le sorprese per Elisabetta Gregoraci per il suo compleanno. La conduttrice, infatti, nei giorni scorsi ha festeggiato gli anni ed è stata sommersa d’affetto, di coccole, di dolci e, ovviamente, anche di regali. L’ultimo è arrivato in modo piuttosto inaspettato con la grande emozione della donna mostrata anche sui social.

Elisabetta Gregoraci, altra sorpresa per il compleanno

Elisabetta Gregoraci

In queste ore, Elisabetta Gregoraci si trova a Napoli per le prove di Mad in Italy e ha pensato bene di tornare a celebrare il suo compleanno in compagnia di un’amica, Valentina Manzo. La conduttrice, dopo aver festeggiato anche con Briatore, si è trovata protagonista di un’altra magica sorpresa.

La bellissima Eli ha pubblicato un video nelle sue stories di Instagram, senza specificare il nome della persona che le ha organizzato questa sorpresa. Per la conduttrice è arrivato un tappeto rosso, palloncini a forma di cuore e la scritta “Sei speciale”, accompagnata da una scatola regalo con dentro una lettera.

Nel filmato condiviso con i suoi tanti fan, la Gregoraci si è mostrata super emozionata, sorridente e felice. “Non ho parole per tutto questo amore, per questa sorpresa meravigliosa e per tutto quello che ricevo ogni giorno”, ha scritto la donna accompagnando appunto il video. “Grazie dal profondo del mio cuore. Che felicità”.

Al momento non è dato sapere chi le abbia confezionato tale sorpresa. Sicuramente, però, il risultato ottenuto è stato quello sperato con la showgirl estremamente felice e super emozionata.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice con diversi scatti degli ultimi giorni: