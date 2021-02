Telegram Web: come funziona la versione per pc della celebre applicazione di messaggistica istantanea utilizzata in tutto il mondo.

Telegram web è la versione per computer fisso o portatile della celebre applicazione di messaggistica istantanea, una delle più diffuse del pianeta, tra le principali ‘rivali’ di WhatsApp. Rispetto all’app, Telegram web resta molto semplice da utilizzare, ma è meno completa. Scopriamo insieme come funziona e quali sono le sue caratteristiche.

Telegram pc: come funziona

Una delle qualità che rendono Telegram una delle app più amate al mondo è la sua versatilità. Non solo permette infatti di utilizzare la chat, ma diventa anche un mezzo di informazione e condivisione fondamentale. In altre parole, è un vero e proprio micro-universo che regala infinite opportunità. Opportunità che però nella versione web vengono ridotte.

Fonte Foto: https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-commercialista-620822/

La versione web, come quelle di altre applicazioni simili, permette di utilizzare Telegram anche quando non è possibile tenere sotto controllo il proprio smartphone. Ad esempio può essere utile durante il lavoro. Ma come si usa nel dettaglio questa versione desktop della celebre app. Semplice. Basta collegarsi alla pagina https://web.telegram.org/#/login. Una volta aver fatto il proprio ingresso, basterà inserire il numero di telefono e poi accedere a tutte le funzionalità disponibili dopo aver dato conferma sul proprio smartphone.

Telegram Web: chat e non solo…

Le potenzialità offerte dalla versione web dell’app sono tantissime, anche se non mancano differenze e limiti rispetto al software originale. Non tutte le funzioni presenti per il mobile sono disponibili anche per la versione desktop. In particolare, con questa versione non si può:

– fare e ricevere chiamate vocali

– utilizzare le gif

– utilizzare le chat segrete

– creare nuovi canali

Forti limitazioni sono infine presenti nella gestione dei gruppi e dei canali già creati. Insomma, si tratta comunque di un’opportunità importante, ma non può sostituire del tutto la versione mobile.

