I gemelli Guidonia vincono la prima puntata di Tale e Quale Show: Fedez commenta la sua imitazione.

Tale e Quale Show ha dimostrato di non avere rivali per quanto riguarda gli ascolti, battendo ieri in prima serata il Grande Fratello Vip. Nella serata di ieri, nel programma condotto da Carlo Conti, hanno vinto i Gemelli di Guidonia con 67 punti. Ecco la classifica completa della prima puntata: Gemelli di Guidonia 67 punti, Francesca Alotta e Deborah Johnson a pari punti con 59, Dennis Fantina 53, Stefania Orlando 49, Pierpaolo Pretelli 48, Ciro Priello 42, Federica Nargi 40, Simone Montedoro 31, Biagio Izzo 29, Alba Parietti 27.

I Gemelli di Guidonia sono riusciti a salire in cima al podio grazie alle hit estiva “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. In seguito all’esibizione non è mancato il commento del marito di Chiara Ferragni attraverso le proprie Instagram stories, provando a punzecchiare la Rai: “Comunque grazie per non avermi fatto i capelli bianchi, so che in fondo la Rai mi vuole bene”. Nella seconda puntata i fratelli saranno i Bee Gees, mentre, secondo quanto riportato da blogtivvu.com, le altre esibizioni saranno le seguenti: Simone Montedoro sarà Franco Califano, Stefania Orlando sarà Donatella Rettore, Federica Nargi sarà Baby K, Alba Parietti sarà Damiano dei Maneskin, Biagio Izzo sarà Nino D’Angelo, Francesca Alotta sarà Lizia Minelli, Pierpaolo Petrelli sarà Sangiovanni, Deborah Johnson sarà Tina Turner, Dennis Fantina sarà Claudio Baglioni e infine Ciro Priello sarà Mika.