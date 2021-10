Venerdì 8 ottobre su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Tale e Quale Show: le imitazioni e le anticipazioni.

Venerdì 8 ottobre va in onda la quarta puntata di Tale e Quale Show 2021. L’appuntamento davanti alla TV, per i an del programma condotto da Carlo Conti, è come sempre alle ore 21.30, ovviamente su Rai 1. Dopo che nelle prime due puntate hanno dominato Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino, in arte i Gemelli di Guidonia, nella terza a vincere è stato Dennis Fantina che, vestendo i panni di Michele Zarrillo, ha cantato Una rosa blu. E nella quarta puntata chi saranno i cantanti e le cantanti che verranno imitati e imitate? Scopriamolo insieme.

Tale e Quale Show 2021, la quarta puntata: le imitazioni

Il vincitore della terza puntata di Tale e Quale Show 2021, Dennis Fantina, dopo aver imitato Michele Zarillo si cimenterà nei panni di Fausto Leali. Mentre i vincitori delle prime due puntate, i Gemelli di Guidonia, nella puntata di venerdì 8 settembre li vedremo nei panni di una delle band che hanno fatto la storia della musica italiana: i Ricchi e Poveri.

Carlo Conti

E gli altri uomini protagonisti di Tale e Quale Show 2021? Biagio Izzo sarà Carmen Miranda, Simone Montedoro invece vestirà i panni del mito Peppino di Capri, Pierpaolo Pretelli sarà Clementino mentre Ciro Priello vestirà i panni di Marco Mengoni.

Passando alle concorrenti donne, Francesca Alotta sarà invece una star internazionale del calibro di Adele. Anche Deborah Johnson vestirà i panni di una cantante dalla fama internazionale: Diana Ross. E poi ancora vedremo Federica Nargi nei panni di Daniela Goggi, Stefania Orlando in quelli di Anna Oxa, Alba Parietti sarà invece Guesch Patti.

Tale e Quale Show 2021: i giudici

A votare le performance dei vari concorrenti di Tale e Quale Show 2021 è la giuria che è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Poi ci sono come sempre i voti degli altri concorrenti, del pubblico da casa attraverso ai social e del giurato imitatore che cambia di puntata in puntata.