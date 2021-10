Il programma, oggi in onda dalle 21.25 su Rete 4, passerà in rassegna le ultime novità sui casi di Graziella Bartolotta e Laura Ziliani.

Come di consueto, ogni venerdì ritorna su Rete 4 l’appuntamento fisso con Quarto Grado: dalle 21.25, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ci condurranno tra i casi di cronaca più spinosi del momento, fornendoci sempre diverse novità e approfondimenti.

Secondo le anticipazioni (riportate da di tutto un pop), la puntata si focalizzerà, in prima battuta, sul caso della 68enne Graziella Bartolotta, trovata senza vita nel suo appartamento di Ardea, lo scorso 28 settembre: la pista che sembra più attendibile collega la morte della donna col figlio Fabrizio Rocchi, il quale è stato recentemente arrestato dagli inquirenti con l’accusa di omicidio. Nonostante il ragazzo continui a negare categoricamente il suo coinvolgimenti, le prove a suo carico giocano pesantemente a suo sfavore.

E ancora, si tratterà in modo approfondito la vicenda di Laura Ziliani, la vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e ritrovata morta tre mesi dopo a Temù, in Val Camonica. A dare una svolta al caso è stata proprio l’autopsia: il corpo, infatti, avrebbe rivelato che le sue due figlie, Silvia e Paola Zani, e il fidanzato di quest’ultima, Mirto Milani sarebbero coinvolti nel caso. Arrestati con l’accusa di omicidio volontario, hanno deciso di rimanere in silenzio, tuttavia, si pensa già ad un’ipotetica pista che si focalizza sul ragazzo, il quale pare abbia ben manipolato le sorelle e giostrato il tutto.

