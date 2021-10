Federica Nargi interpreta Daniela Goggi, nei panni di Fata Fatuzza. Alessandro Matri e Daniela Goggi in studio per seguire la sua intepretazione.

La Nargi, reduce da una terza puntata non proprio soddisfacente in cui ha interpretato una sensuale ma non abbastanza convincente JLo, interpreta Daniela Goggi.

Sorella della più famosa Loretta, giudice di Tale e quale show, Daniela Goggi ha spesso affiancato la sorella come showgirl, per poi diventare nota per il ruolo di Fata Fatuzza nel varietà Rai Due ragazzi incorreggibili. Nargi l’ha imitata proprio nei panni della fatina amata dai bambini , sulle note della sigla Oba-ba-luu-ba. Una fatina statuaria, Federica, si intende. “E’ un onore. Quando ero piccola mi addormentavo con questa canzone che la mia mamma cantava a me e a mia sorella”, ha confessato a Daniela Goggi, improvvisando un duetto.

Con tanto di ali e body, Federica Nargi si è esibita davanti agli occhi emozionati di Loretta, da cui ha ricevuto la piena approvazione.Tante le emozioni in studio per l’inaspettata presenza di Daniela Goggi che ha seguito l’imitazione dietro le quinte, all’insaputa della concorrente.

Nel pubblico, a fare il tifo per Federica Nargi, anche il marito Alessandro Matri, interpellato a sorpresa da Carlo Conti per commentare la performance della moglie e palesemente imbarazzato.