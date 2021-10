Dennis Fantina intepreta Fausto Leali. Magistrale nella classica Mi manchi.

Il capolista non manca un colpo. Dopo aver conquistato tutti con MIchele Zarrillo e la sua rosa blu, Dennis Fantina, campione in carica di Tale e quale show, torna sul palco con un Fausto Leali da standing ovation. Il vero Fausto Leali era proprio lì, di fronte, ad assistere dal vivo alla performance.

Emozione doppia, senza dubbio, ma difficoltà tripla per Fantina, che resta concentrato e manda in rete anche questo pallone. “Di faccia sei un po’ Ligabue che Fausto Leali, ma lo hai beccato in pieno con la voce”, ironizza Panariello. Chapeau a Fantina, soprattutto per la capacità di riportare sul palco l’essenza e l’anima di Fausto Leali, entrando perfettamente nel personaggio. Graffiante, serio, profondo proprio come l’originale nel brano simbolo.

Pochi siparietti, poche chiacchiere, lavoro e grandi risultati per Dennis Fantina, ancora.