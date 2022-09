A Los Angeles è in vendita la villa dove ha vissuto Sylvester Stallone: vediamo quanto costa la dimora che vanta anche piscina e palestra.

La villa di Los Angeles in cui ha vissuto Sylvester Stallone, la bellissima tenuta Capri Drive, è stata messa in vendita. Con più di 1000 metri quadrati, la dimora è una vera e propria casa dei sogni: è dotata di piscina, di spa e perfino di un campo da tennis. Il prezzo per accaparrarsi questo gioiellino non è accessibile a tutti.

Sylvester Stallone: in vendita la villa di Los Angeles

L’agenzia Group at Compass ha messo in vendita la villa di Los Angeles dove ha vissuto l’attore Sylvester Stallone. Prima di lui, la dimora ha visto al suo interno un altro proprietario di spicco, ovvero lo scrittore e produttore televisivo Steven Bochco. Situata nel Pacific Palisades, la tenuta denominata Capri Drive è stata costruita nel lontano 1937. Ovviamente, negli anni, ha subito diverse ristrutturazioni, che la rendono oggi una vera e propria dimora da favola.

La villa di Sylvester Stallone, di oltre 1000 metri quadrati, vanta sette camere da letto, sette bagni privati e due di servizio. Inoltre, ci sono diversi ambienti particolari, come: una cucina da chef, una biblioteca, un soggiorno, una grande sala vini e un’ala privata destinata ad accogliere eventuali ospiti. Circondata da eleganti mura che garantiscono la massima privacy, nel giardino sono presenti: una piscina, una spa, un campo da tennis, una cabana e una guest house.

Lo stile della villa, ovviamente, è curato fin nei minimi dettagli. I pavimenti sono interamente in legno e alcune stanze hanno bellissimi camini vintage. La tenuta Capri Drive è il sogno di molti, ma non tutti possono o potranno ambire al suo acquisto.

Quanto costa la villa di Sylvester Stallone?

Come già sottolineato, la vendita della villa in cui ha vissuto Sylvester Stallone è gestita dall’agenzia Group at Compass. Quanti vogliono acquistare la lussuosa dimora devono sborsare ‘solo’ 35 milioni di dollari. Anche se la casa è il sogno di molti, soltanto personaggi con un sostanzioso conto in banca potranno fare la propria offerta.

