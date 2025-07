Svelato il segreto di Jennifer Aniston: in forma a 56 anni grazie a questo allenamento

Jennifer Aniston a 56 anni in forma smagliante: il metodo che ha rivoluzionato il suo corpo e il suo benessere.

L’attrice Jennifer Aniston ha svelato il segreto della sua forma fisica invidiabile, affermando di aver adottato un approccio al fitness decisamente particolare. A 56 anni, d’altronde, l’attrice si definisce più energica e in salute rispetto a quando aveva vent’anni, attribuendo questa trasformazione ad un programma specifico. Scopriamo, dunque, di quale si tratta.

Jennifer Aniston, il segreto della sua forma invidiabile e smagliante

Una forma fisica invidiabile e smagliante che tutti ammirano: parliamo quella di Jennifer Aniston, la quale ha rivelato che dietro il suo corpo mozzafiato c’è un allenamento, denominato Pvolve.

Secondo quanto dichiarato da Aniston in una recente intervista, il programma Pvolve si basa su esercizi funzionali, ispirati ai movimenti della vita quotidiana, che, nei fatti, combinano tecniche di resistenza che attivano, in modo intelligente, ogni parte del corpo.

Ciò che ha colpito l’attrice è l’approccio dolce ma efficace del metodo, che tonifica senza stressare le articolazioni. Questo tipo di esercizio – dunque – fa leva su un lavoro profondo e armonioso, che ha come obiettivo quello di rafforzare i muscoli spesso trascurati dagli allenamenti più blasonati e dai workout ad alta intensità.

L’attrice ha sottolineato come l’impatto positivo dell’allenamento coinvolga il corpo ma anche la sfera mentale ed emotiva. Ritrovare equilibrio e forza, ha spiegato, ha significato per lei migliorare il proprio benessere complessivo e non solo la parte estetica del proprio corpo.

Pvolve, il fitness olistico che conquista Hollywood

La filosofia alla base di Pvolve si basa sul concetto di salute integrata, che non fa leva sul fatto che bisogna scolpire il corpo per aderire a determinati canoni estetici, bensì di costruire una struttura solida, flessibile e funzionale.

Un corpo forte, sì, ma anche sano e consapevole. È questo l’aspetto che sembra aver maggiormente colpito Jennifer Aniston, da sempre attenta al proprio stile di vita.

Nato come alternativa ai programmi intensivi e impattanti, Pvolve funge, dunque, da allenamento olistico, adatto a tutte le età e ideale per chi desidera risultati effettivi, senza sottoporre il fisico a stress eccessivi.